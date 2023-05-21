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Премьер Японии, выступая в Хиросиме, не упомянул, кто сбросил атомную бомбу - РИА Новости, 21.05.2023
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17:37 21.05.2023 (обновлено: 18:23 21.05.2023)
https://ria.ru/20230521/yaponiya-1873258390.html
Премьер Японии, выступая в Хиросиме, не упомянул, кто сбросил атомную бомбу
Премьер Японии, выступая в Хиросиме, не упомянул, кто сбросил атомную бомбу - РИА Новости, 21.05.2023
Премьер Японии, выступая в Хиросиме, не упомянул, кто сбросил атомную бомбу
Премьер-министр Японии Фумио Кисида ни разу не упомянул, кто именно сбросил атомную бомбу на Хиросиму во время Второй мировой войны, рассказывая о трагедии... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T17:37
2023-05-21T18:23
в мире
япония
фумио кисида
сша
барак обама
g7
хиросима (префектура)
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ХИРОСИМА (Япония), 21 мая — РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида ни разу не упомянул, кто именно сбросил атомную бомбу на Хиросиму во время Второй мировой войны, рассказывая о трагедии этого города на завершающей саммит G7 пресс-конференции. При этом японский премьер рассказал, что семь лет назад, в бытность главой МИД, он провел в Хиросиме министерскую встречу G7, а еще через месяц организовал первый визит в этот город президента США — тогда им стал Барак Обама. В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на два японских города. От взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч, в Нагасаки — 74 тысячи жителей. Подавляющее большинство жертв бомбардировки были мирными гражданами.
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в мире, япония, фумио кисида, сша, барак обама, g7, хиросима (префектура)
В мире, Япония, Фумио Кисида, США, Барак Обама, G7, Хиросима (префектура)
Премьер Японии, выступая в Хиросиме, не упомянул, кто сбросил атомную бомбу

Кисида в своей речи в Хиросиме ни разу не упомянул, кто сбросил на город атомную бомбу

© David MareuilПремьер-министр Японии Фумио Кисида
Премьер-министр Японии Фумио Кисида
© David Mareuil
Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХИРОСИМА (Япония), 21 мая — РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида ни разу не упомянул, кто именно сбросил атомную бомбу на Хиросиму во время Второй мировой войны, рассказывая о трагедии этого города на завершающей саммит G7 пресс-конференции.
«

"Летом 1945 года Хиросима была разрушена атомной бомбардировкой. Парк мира и это место в мгновение превратились в выжженную землю. После этого усилиями жителей, начиная с "хибакуся" — выживших после бомбардировок, Хиросима превратилась вот в этот прекрасный город. Она превратилась в город мира. Кто мог такое вообразить?" —сказал он.

При этом японский премьер рассказал, что семь лет назад, в бытность главой МИД, он провел в Хиросиме министерскую встречу G7, а еще через месяц организовал первый визит в этот город президента США — тогда им стал Барак Обама.
В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на два японских города. От взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч, в Нагасаки — 74 тысячи жителей. Подавляющее большинство жертв бомбардировки были мирными гражданами.
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В миреЯпонияФумио КисидаСШАБарак ОбамаG7Хиросима (префектура)
 
 
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