https://ria.ru/20230521/yaponiya-1873258390.html
Премьер Японии, выступая в Хиросиме, не упомянул, кто сбросил атомную бомбу
Премьер Японии, выступая в Хиросиме, не упомянул, кто сбросил атомную бомбу - РИА Новости, 21.05.2023
Премьер Японии, выступая в Хиросиме, не упомянул, кто сбросил атомную бомбу
Премьер-министр Японии Фумио Кисида ни разу не упомянул, кто именно сбросил атомную бомбу на Хиросиму во время Второй мировой войны, рассказывая о трагедии... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T17:37
2023-05-21T17:37
2023-05-21T18:23
в мире
япония
фумио кисида
сша
барак обама
g7
хиросима (префектура)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860852185_0:0:2931:1649_1920x0_80_0_0_00ec6df4a2eae385a655b0cb23ac931d.jpg
ХИРОСИМА (Япония), 21 мая — РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида ни разу не упомянул, кто именно сбросил атомную бомбу на Хиросиму во время Второй мировой войны, рассказывая о трагедии этого города на завершающей саммит G7 пресс-конференции. При этом японский премьер рассказал, что семь лет назад, в бытность главой МИД, он провел в Хиросиме министерскую встречу G7, а еще через месяц организовал первый визит в этот город президента США — тогда им стал Барак Обама. В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на два японских города. От взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч, в Нагасаки — 74 тысячи жителей. Подавляющее большинство жертв бомбардировки были мирными гражданами.
https://ria.ru/20230521/g7-1873188482.html
япония
сша
хиросима (префектура)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860852185_174:0:2779:1954_1920x0_80_0_0_54623b855ecc4bbb5f6a4add9ad86375.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, фумио кисида, сша, барак обама, g7, хиросима (префектура)
В мире, Япония, Фумио Кисида, США, Барак Обама, G7, Хиросима (префектура)
Премьер Японии, выступая в Хиросиме, не упомянул, кто сбросил атомную бомбу
Кисида в своей речи в Хиросиме ни разу не упомянул, кто сбросил на город атомную бомбу