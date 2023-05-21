https://ria.ru/20230521/yaponiya-1873258390.html

Премьер Японии, выступая в Хиросиме, не упомянул, кто сбросил атомную бомбу

Премьер Японии, выступая в Хиросиме, не упомянул, кто сбросил атомную бомбу - РИА Новости, 21.05.2023

Премьер Японии, выступая в Хиросиме, не упомянул, кто сбросил атомную бомбу

Премьер-министр Японии Фумио Кисида ни разу не упомянул, кто именно сбросил атомную бомбу на Хиросиму во время Второй мировой войны, рассказывая о трагедии... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T17:37

2023-05-21T17:37

2023-05-21T18:23

в мире

япония

фумио кисида

сша

барак обама

g7

хиросима (префектура)

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ХИРОСИМА (Япония), 21 мая — РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида ни разу не упомянул, кто именно сбросил атомную бомбу на Хиросиму во время Второй мировой войны, рассказывая о трагедии этого города на завершающей саммит G7 пресс-конференции. При этом японский премьер рассказал, что семь лет назад, в бытность главой МИД, он провел в Хиросиме министерскую встречу G7, а еще через месяц организовал первый визит в этот город президента США — тогда им стал Барак Обама. В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на два японских города. От взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч, в Нагасаки — 74 тысячи жителей. Подавляющее большинство жертв бомбардировки были мирными гражданами.

https://ria.ru/20230521/g7-1873188482.html

япония

сша

хиросима (префектура)

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в мире, япония, фумио кисида, сша, барак обама, g7, хиросима (префектура)