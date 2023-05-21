https://ria.ru/20230521/yaponiya-1873252190.html
Япония направит Украине сто военных автомобилей
Япония направит Украине сто военных автомобилей - РИА Новости, 21.05.2023
Япония направит Украине сто военных автомобилей
Япония намерена направить на Украину 100 автомобилей сил самообороны, включая грузовики, а также 30 тысяч пайков продовольствия. РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T16:45
2023-05-21T16:45
2023-05-21T16:46
специальная военная операция на украине
в мире
япония
украина
владимир зеленский
фумио кисида
g7
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ХИРОСИМА (Япония), 21 мая – РИА Новости. Япония намерена направить на Украину 100 автомобилей сил самообороны, включая грузовики, а также 30 тысяч пайков продовольствия. Об этом, как сообщили представители японского МИД, объявил в ходе двусторонней встречи с Владимиром Зеленским японский премьер-министр Фумио Кисида. В начале встречи Фумио Кисида поблагодарил Зеленского за его визит в Японию, а также вновь выступил с осуждением российских действий на Украине. В свою очередь, Зеленский напомнил, что до настоящего времени он шесть раз принимал участие во встречах G7 в онлайн-формате, и поблагодарил Кисиду за то, что на этот раз он смог присутствовать лично.
https://ria.ru/20230429/ukraina-1868726100.html
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в мире, япония, украина, владимир зеленский, фумио кисида, g7
Специальная военная операция на Украине, В мире, Япония, Украина, Владимир Зеленский, Фумио Кисида, G7
Япония направит Украине сто военных автомобилей
МИД: Япония направит Украине сто военных автомобилей и 30 тысяч пайков продовольствия