https://ria.ru/20230521/yaponiya-1873252190.html

Япония направит Украине сто военных автомобилей

Япония направит Украине сто военных автомобилей - РИА Новости, 21.05.2023

Япония направит Украине сто военных автомобилей

Япония намерена направить на Украину 100 автомобилей сил самообороны, включая грузовики, а также 30 тысяч пайков продовольствия. РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T16:45

2023-05-21T16:45

2023-05-21T16:46

специальная военная операция на украине

в мире

япония

украина

владимир зеленский

фумио кисида

g7

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ХИРОСИМА (Япония), 21 мая – РИА Новости. Япония намерена направить на Украину 100 автомобилей сил самообороны, включая грузовики, а также 30 тысяч пайков продовольствия. Об этом, как сообщили представители японского МИД, объявил в ходе двусторонней встречи с Владимиром Зеленским японский премьер-министр Фумио Кисида. В начале встречи Фумио Кисида поблагодарил Зеленского за его визит в Японию, а также вновь выступил с осуждением российских действий на Украине. В свою очередь, Зеленский напомнил, что до настоящего времени он шесть раз принимал участие во встречах G7 в онлайн-формате, и поблагодарил Кисиду за то, что на этот раз он смог присутствовать лично.

https://ria.ru/20230429/ukraina-1868726100.html

япония

украина

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в мире, япония, украина, владимир зеленский, фумио кисида, g7