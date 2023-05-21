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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 21.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:18 21.05.2023 (обновлено: 23:06 21.05.2023)
https://ria.ru/20230521/vzryvy-1873288732.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 21.05.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
В Одессе прогремели взрывы на фоне объявленной в регионе воздушной тревоге, пишет "Зеркало недели". РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T22:18
2023-05-21T23:06
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
киев
одесса
владимир путин
харьков
кировоградская область
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В Одессе прогремели взрывы на фоне объявленной в регионе воздушной тревоге, пишет "Зеркало недели". Ранее в воскресенье издание "Страна.ua" сообщило о взрывах в Харькове. Кроме того, согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги также прозвучал в Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях страны.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873255321.html
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в мире, харьковская область, киев, одесса, владимир путин, харьков, кировоградская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Киев, Одесса, Владимир Путин, Харьков, Кировоградская область
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

Зеркало недели сообщило о взрывах в Одессе после объявления воздушной тревоги

© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott BiВид на одесский порт
Вид на одесский порт - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott Bi
Вид на одесский порт. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В Одессе прогремели взрывы на фоне объявленной в регионе воздушной тревоге, пишет "Зеркало недели".
«
"Одесса, взрывы в городе. Предварительно, работает ПВО", — говорится в публикации.
Ранее в воскресенье издание "Страна.ua" сообщило о взрывах в Харькове.
Кроме того, согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги также прозвучал в Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях страны.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьКиевОдессаВладимир ПутинХарьковКировоградская область
 
 
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