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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 21.05.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

В Одессе прогремели взрывы на фоне объявленной в регионе воздушной тревоге, пишет "Зеркало недели". РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T22:18

2023-05-21T22:18

2023-05-21T23:06

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В Одессе прогремели взрывы на фоне объявленной в регионе воздушной тревоге, пишет "Зеркало недели". Ранее в воскресенье издание "Страна.ua" сообщило о взрывах в Харькове. Кроме того, согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги также прозвучал в Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях страны.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873255321.html

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кировоградская область

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