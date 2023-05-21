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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 21.05.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
В Харькове прогремели взрывы, пишет издание "Страна.ua". РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T20:09
2023-05-21T20:09
2023-05-21T22:05
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В Харькове прогремели взрывы, пишет издание "Страна.ua".Отмечается, что в 19:30 мск в области объявили воздушную тревогу. Позднее, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, призывы пройти в укрытия также прозвучали в Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях страны.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина, Кировоградская область, Владимир Путин
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Страна.ua сообщило о взрывах в Харькове