https://ria.ru/20230521/vyzov-1873208804.html

Премьер Британии назвал крупнейший вызов для мировой безопасности

Премьер Британии назвал крупнейший вызов для мировой безопасности - РИА Новости, 21.05.2023

Премьер Британии назвал крупнейший вызов для мировой безопасности

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Китай представляет собой крупнейший вызов нашего времени для мировой безопасности и процветания. РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T09:49

2023-05-21T09:49

2023-05-21T09:49

в мире

китай

великобритания

риши сунак

g7

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Китай представляет собой крупнейший вызов нашего времени для мировой безопасности и процветания. В 2023 году председательство в G7 перешло к Японии. Саммит "Большой семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлился до 21 мая включительно.

https://ria.ru/20230520/protest-1873127535.html

китай

великобритания

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в мире, китай, великобритания, риши сунак, g7