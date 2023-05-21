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Премьер Британии назвал крупнейший вызов для мировой безопасности
Премьер Британии назвал крупнейший вызов для мировой безопасности - РИА Новости, 21.05.2023
Премьер Британии назвал крупнейший вызов для мировой безопасности
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Китай представляет собой крупнейший вызов нашего времени для мировой безопасности и процветания. РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T09:49
2023-05-21T09:49
2023-05-21T09:49
в мире
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g7
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Китай представляет собой крупнейший вызов нашего времени для мировой безопасности и процветания. В 2023 году председательство в G7 перешло к Японии. Саммит "Большой семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлился до 21 мая включительно.
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в мире, китай, великобритания, риши сунак, g7
В мире, Китай, Великобритания, Риши Сунак, G7
Премьер Британии назвал крупнейший вызов для мировой безопасности
Премьер Британии Риши Сунак назвал Китай крупнейшим вызовом для мировой безопасности