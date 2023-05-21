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Премьер Британии назвал крупнейший вызов для мировой безопасности - РИА Новости, 21.05.2023
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09:49 21.05.2023
https://ria.ru/20230521/vyzov-1873208804.html
Премьер Британии назвал крупнейший вызов для мировой безопасности
Премьер Британии назвал крупнейший вызов для мировой безопасности - РИА Новости, 21.05.2023
Премьер Британии назвал крупнейший вызов для мировой безопасности
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Китай представляет собой крупнейший вызов нашего времени для мировой безопасности и процветания. РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T09:49
2023-05-21T09:49
в мире
китай
великобритания
риши сунак
g7
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Китай представляет собой крупнейший вызов нашего времени для мировой безопасности и процветания. В 2023 году председательство в G7 перешло к Японии. Саммит "Большой семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлился до 21 мая включительно.
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в мире, китай, великобритания, риши сунак, g7
В мире, Китай, Великобритания, Риши Сунак, G7
Премьер Британии назвал крупнейший вызов для мировой безопасности

Премьер Британии Риши Сунак назвал Китай крупнейшим вызовом для мировой безопасности

© AP Photo / Kirsty WigglesworthПремьер-министр Великобритании Риши Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак . Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Китай представляет собой крупнейший вызов нашего времени для мировой безопасности и процветания.
«
"Страны G7 также продемонстрировали единство цели в отношении Китая. Китай представляет собой крупнейший вызов нашего времени для мировой безопасности и процветания", - сказал Сунак на пресс-конференции на полях саммита G7.
В 2023 году председательство в G7 перешло к Японии. Саммит "Большой семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлился до 21 мая включительно.
Флаг Китая на доме в историческом центре Пекина в районе Дачжалань в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
Пекин выразил решительный протест в связи с заявлениями G7 о Китае
20 мая, 16:12
 
В миреКитайВеликобританияРиши СунакG7
 
 
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