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Процедура выборов в парламент Греции

Процедура выборов в парламент Греции - РИА Новости, 21.05.2023

Процедура выборов в парламент Греции

В соответствии с Конституцией Греции (1975) законодательная власть осуществляется однопалатным парламентом, число депутатов парламента не может быть менее 200... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T01:49

2023-05-21T01:49

2023-05-21T01:49

справки

греция

парламент греции

выборы

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В соответствии с Конституцией Греции (1975) законодательная власть осуществляется однопалатным парламентом, число депутатов парламента не может быть менее 200 или более 300. С 1952 года в греческом парламенте 300 депутатов.Парламент избирается путем прямого, всеобщего и тайного голосования.Право голосовать имеют дееспособные граждане Греции, достигшие на день выборов возраста 17 лет и зарегистрированные в списках избирателей. Лицам, имеющим судимость за определенные преступления, также может быть временно или навсегда отказано в праве голоса.Участие в голосование избирателей, достигших возраста 17 лет и старше на год проведения парламентских выборов, является обязательным.Неучастие в голосовании без уважительной причины может повлечь лишение свободы сроком от одного месяца до одного года и лишением лица занимаемой должности.При этом участие в голосовании не является обязательным (т.е. является добровольным) для избирателей в возрасте старше 70 лет, лиц, находящихся в стационарных лечебных (медицинских) учреждениях, а также для зарубежных греческих избирателей.Члены парламента избираются на четырехлетний срок: 285 депутатов избираются по пропорциональной системе по открытым спискам в 59 избирательных округах, из которых 50 являются многомандатными избирательными округами и 9 – одномандатными избирательными округами.Из оставшихся 15 депутатских мандатов, 12 депутатских мандатов (так называемые государственные депутатские мандаты) подлежат замещению по общенациональным спискам кандидатов политических партий, политических коалиций, еще три депутатских мандата подлежат замещению представителями греческой диаспоры, т.е. с учетом голосования зарубежных греческих избирателей за списки кандидатов политических партий, политических коалиций; при этом право выбора одного или более кандидатов, проголосованных зарубежными греческими избирателями, в дополнение к государственным депутатским мандатам, отнесено на усмотрение политических партий, политических коалиций.Право быть избранными имеют дееспособные граждане Греции, достигшие 25 лет, обладающие правом голоса. Штатные государственные чиновники и служащие, офицеры вооруженных сил и органов безопасности, служащие органов местного самоуправления, мэры и председатели общин, губернаторы, заместители губернаторов, управляющие или председатели административных советов юридических лиц публичного права, государственных или муниципальных предприятий не могут объявляться кандидатами и избираться депутатами парламента, если они не уйдут в отставку к моменту выдвижения кандидатуры. Ограничения не распространяются на профессоров и преподавателей высших учебных заведений. Число депутатов парламента от каждого избирательного округа определяется президентским декретом на основе численности населения округа. Список кандидатов может выдвигаться как политической партией, так и политической коалицией, в состав которой могут входить несколько политических партий; при этом правом выдвижения списка кандидатов наделены также объединения (коалиции) нескольких независимых кандидатов. Ни одно лицо не может состоять более чем в одном списке кандидатов.Лидер политической партии либо политической коалиции может в порядке исключения состоять в списке кандидатов политической партии, политической коалиции одновременно по двум избирательным округам.Кандидаты выдвигаются избирателями каждого избирательного округа. Он должен получить поддержку не менее двенадцати избирателей. Каждый кандидат вносит депозит в размере 146,74 евро.В списки кандидатов может быть включено столько кандидатов, сколько депутатских мандатов подлежит замещению в соответствующем избирательном округе плюс такое дополнительное количество кандидатов, которое пропорционально числу депутатских мандатов, замещаемых в соответствующем избирательном округе.Так, коллективные участники парламентских выборов могут дополнительно включить двух кандидатов в избирательных округах, в которых замещению подлежит до семи депутатских мандатов, трех кандидатов – в многомандатных избирательных округах, в которых замещению подлежит до 8 до 12 депутатских мандатов, и 4 кандидатов – в многомандатных избирательных округах, в которых замещению подлежит 13 и более депутатских мандатов,Список кандидатов должен содержать не менее 40% представителей каждого пола.Срок выдвижения кандидатов в депутаты – семь дней с начала предвыборного периода. Затем в течение трех дней после истечения срока подачи предложений о выдвижении кандидатур списки кандидатов оглашаются на открытом заседании Палаты А1 Верховного суда Греции.В день выборов голосование проводится с 7.00 до 19.00.Избиратели голосуют лично по месту регистрации. Вход избирателей в помещение для голосования участкового избирательного комитета осуществляется по одному либо небольшими группами в порядке их прибытия, либо в ином порядке, установленном участковым избирательным комитетом.В соответствии с законодательством в помещении избирательного участка для участия в голосовании избиратель должен предъявить сотруднику участкового избирательного комитета документ, удостоверяющий его личность (например, удостоверение личности, временное удостоверение, выданное уполномоченным органом, паспорт, водительские права, личную медицинскую книжку, выданную любой страховой организацией; при этом может быть предъявлено удостоверение личности, которое юридически больше уже не используется, т.е. выданное (и не изъятое) до последнего выданного и юридически действительного удостоверения личности). На избирательном участке избиратель получает специальный конверт, а также комплект избирательных бюллетеней всех партий и независимых кандидатов.Избиратель самостоятельно заполняет избирательные бюллетени в кабине для голосования.Избиратель проставляет в соответствующем избирательном бюллетене в соответствующем его месте напротив сведений о соответствующем участнике парламентских выборов отметку "Х" (проставление иного знака приводит к признанию соответствующего избирательного бюллетеня недействительным).Избиратель при заполнении избирательного бюллетеня может выразить свои преференции по отношению к ряду кандидатов, включенных в список кандидатов соответствующей политической партии, политической коалиции.При этом количество преференциальных голосов, которые избиратель может использовать при заполнении избирательного бюллетеня, различается в избирательных округах в зависимости от числа депутатских мандатов, подлежащих замещению в соответствующем избирательном округе.В округах, где избирается от одного до трех членов парламента, знак "+" ставится только напротив одного кандидата; в избирательных округах, где избираются от четырех до семи членов, – напротив двух кандидатов; в округах, где избираются 8-12 депутатов, – напротив трех кандидатов; если избираются более 13 депутатов от округа, приоритет можно отдать четырем кандидатам.Избирателям запрещается опускать избирательные бюллетени в урну для голосования: если они не помещены в специально отмеченный конверт или если конверт не запечатан; если избиратель предварительно не задернул занавеску вокруг кабины для голосования.Чтобы иметь право на распределение мест, партия или независимый кандидат должны получить не менее 3% действительных голосов по всей стране.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, греция, парламент греции, выборы