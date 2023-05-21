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Премьер Индии провел переговоры с бразильским лидером
Премьер Индии провел переговоры с бразильским лидером - РИА Новости, 21.05.2023
Премьер Индии провел переговоры с бразильским лидером
Премьер-министр Индии Нарендра Моди в воскресенье провел двусторонние переговоры с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой на полях саммита G7,... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T17:34
2023-05-21T17:34
2023-05-21T17:34
в мире
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луис инасиу лула да силва
нарендра моди
большая двадцатка
g7
хиросима (префектура)
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в воскресенье провел двусторонние переговоры с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой на полях саммита G7, сообщает МИД Индии в пресс-релизе, выпущенном по итогам встречи. "Переговоры с президентом Лулой да Силвой были продуктивными и широкомасштабными. Индия и Бразилия продолжат совместную работу по углублению торговых связей. Мы также обсудили диверсификацию сотрудничества в таких секторах, как сельское хозяйство, оборона и другие", — написал премьер-министр Моди в своем аккаунте в Twitter. Министерство иностранных дел Индии отметило, что это была первая встреча двух лидеров. Премьер-министр Индии и президент Бразилии отметили, что в этом году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между их государствами. Они рассмотрели свое стратегическое партнерство и обсудили пути его дальнейшего углубления, особенно в секторах оборонного производства, торговли, фармацевтики, сельского хозяйства, молочного животноводства, биотоплива и экологически чистой энергии. Оба лидера подчеркнули необходимость организации встречи бизнес-лидеров обеих стран на высоком уровне. Лидеры также обменялись мнениями о региональных событиях. Они подчеркнули важность продолжения сотрудничества на многосторонних платформах и давно назревшую необходимость реформы многосторонних институтов. Премьер-министр Индии отметил, что с нетерпением ждет встречи с президентом Лулой да Силвой в Индии на саммите G20 в сентябре этого года.
https://ria.ru/20230520/ukraina-1873122211.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, бразилия, луис инасиу лула да силва, нарендра моди, большая двадцатка, g7, хиросима (префектура)
В мире, Индия, Бразилия, Луис Инасиу Лула да Силва, Нарендра Моди, Большая двадцатка, G7, Хиросима (префектура)
Премьер Индии провел переговоры с бразильским лидером
Премьер Индии Моди на полях саммита G7 встретился с президентом Бразилии Лулой
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в воскресенье провел двусторонние переговоры с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой на полях саммита G7, сообщает МИД Индии в пресс-релизе, выпущенном по итогам встречи.
"Переговоры с президентом Лулой да Силвой были продуктивными и широкомасштабными. Индия и Бразилия продолжат совместную работу по углублению торговых связей. Мы также обсудили диверсификацию сотрудничества в таких секторах, как сельское хозяйство, оборона и другие", — написал премьер-министр Моди в своем аккаунте в Twitter.
Моди высказался за дипломатическое решение конфликта на Украине
Министерство иностранных дел Индии отметило, что это была первая встреча двух лидеров.
Премьер-министр Индии и президент Бразилии отметили, что в этом году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между их государствами. Они рассмотрели свое стратегическое партнерство и обсудили пути его дальнейшего углубления, особенно в секторах оборонного производства, торговли, фармацевтики, сельского хозяйства, молочного животноводства, биотоплива и экологически чистой энергии. Оба лидера подчеркнули необходимость организации встречи бизнес-лидеров обеих стран на высоком уровне.
Лидеры также обменялись мнениями о региональных событиях. Они подчеркнули важность продолжения сотрудничества на многосторонних платформах и давно назревшую необходимость реформы многосторонних институтов.
Премьер-министр Индии отметил, что с нетерпением ждет встречи с президентом Лулой да Силвой в Индии на саммите G20
в сентябре этого года.
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