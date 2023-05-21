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Премьер Индии провел переговоры с бразильским лидером

Премьер Индии провел переговоры с бразильским лидером - РИА Новости, 21.05.2023

Премьер Индии провел переговоры с бразильским лидером

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в воскресенье провел двусторонние переговоры с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой на полях саммита G7,... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T17:34

2023-05-21T17:34

2023-05-21T17:34

в мире

индия

бразилия

луис инасиу лула да силва

нарендра моди

большая двадцатка

g7

хиросима (префектура)

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в воскресенье провел двусторонние переговоры с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой на полях саммита G7, сообщает МИД Индии в пресс-релизе, выпущенном по итогам встречи. "Переговоры с президентом Лулой да Силвой были продуктивными и широкомасштабными. Индия и Бразилия продолжат совместную работу по углублению торговых связей. Мы также обсудили диверсификацию сотрудничества в таких секторах, как сельское хозяйство, оборона и другие", — написал премьер-министр Моди в своем аккаунте в Twitter. Министерство иностранных дел Индии отметило, что это была первая встреча двух лидеров. Премьер-министр Индии и президент Бразилии отметили, что в этом году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между их государствами. Они рассмотрели свое стратегическое партнерство и обсудили пути его дальнейшего углубления, особенно в секторах оборонного производства, торговли, фармацевтики, сельского хозяйства, молочного животноводства, биотоплива и экологически чистой энергии. Оба лидера подчеркнули необходимость организации встречи бизнес-лидеров обеих стран на высоком уровне. Лидеры также обменялись мнениями о региональных событиях. Они подчеркнули важность продолжения сотрудничества на многосторонних платформах и давно назревшую необходимость реформы многосторонних институтов. Премьер-министр Индии отметил, что с нетерпением ждет встречи с президентом Лулой да Силвой в Индии на саммите G20 в сентябре этого года.

https://ria.ru/20230520/ukraina-1873122211.html

https://ria.ru/20230520/gandi-1873070886.html

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бразилия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, индия, бразилия, луис инасиу лула да силва, нарендра моди, большая двадцатка, g7, хиросима (префектура)