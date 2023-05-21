https://ria.ru/20230521/vstrecha-1873242804.html

Путин встретится с членами "Деловой России"

Путин встретится с членами "Деловой России" - РИА Новости, 21.05.2023

Путин встретится с членами "Деловой России"

Президент РФ Владимир Путин 26 мая проведет встречу с членами организации "Деловая Россия", приуроченную ко Дню российского предпринимательства, сообщается в... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T15:16

2023-05-21T15:16

2023-05-21T15:16

россия

владимир путин

павел зарубин

дмитрий песков

деловая россия

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 26 мая проведет встречу с членами организации "Деловая Россия", приуроченную ко Дню российского предпринимательства, сообщается в телеграм-канале журналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина. Кроме того, у главы государства запланирована церемония вручения государственных наград. Также ожидаются двусторонние встречи в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета, которому будет предшествовать Евразийский экономический форум. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев на следующей неделе могут посетить Москву, где состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета.

https://ria.ru/20230521/putin-1873240529.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, владимир путин, павел зарубин, дмитрий песков, деловая россия