https://ria.ru/20230521/vstrecha-1873242804.html
Путин встретится с членами "Деловой России"
Путин встретится с членами "Деловой России" - РИА Новости, 21.05.2023
Путин встретится с членами "Деловой России"
Президент РФ Владимир Путин 26 мая проведет встречу с членами организации "Деловая Россия", приуроченную ко Дню российского предпринимательства, сообщается в... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T15:16
2023-05-21T15:16
2023-05-21T15:16
россия
владимир путин
павел зарубин
дмитрий песков
деловая россия
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 26 мая проведет встречу с членами организации "Деловая Россия", приуроченную ко Дню российского предпринимательства, сообщается в телеграм-канале журналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина. Кроме того, у главы государства запланирована церемония вручения государственных наград. Также ожидаются двусторонние встречи в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета, которому будет предшествовать Евразийский экономический форум. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев на следующей неделе могут посетить Москву, где состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета.
https://ria.ru/20230521/putin-1873240529.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, павел зарубин, дмитрий песков, деловая россия
Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, Дмитрий Песков, Деловая Россия
Путин встретится с членами "Деловой России"
Путин на следующей неделе встретится с членами организации "Деловая Россия"