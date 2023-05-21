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"Выгнать пса": поляков взбесила выходка украинского посла - РИА Новости, 21.05.2023
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01:44 21.05.2023
https://ria.ru/20230521/volyn-1873185059.html
"Выгнать пса": поляков взбесила выходка украинского посла
"Выгнать пса": поляков взбесила выходка украинского посла - РИА Новости, 21.05.2023
"Выгнать пса": поляков взбесила выходка украинского посла
Читатели журнала Do Rzeczy резко отреагировали на отказ посла Украины в Польше Василия Зварича извиниться за Волынскую резню. РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T01:44
2023-05-21T01:44
в мире
польша
варшава
киев
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Читатели журнала Do Rzeczy резко отреагировали на отказ посла Украины в Польше Василия Зварича извиниться за Волынскую резню.Ранее пресс-секретарь польского МИД Лукаш Ясина заявил, что Варшава ожидает извинений от Киева за Волынскую резню. Зварич в ответ назвал эти слова неприемлемыми и досадными."Чего еще ждет польское правительство? Немедленно выгнать бандеровского пса из Польши", — возмутился Helvet F."Выгнать ублюдка и сделать персоной нон грата", — согласился другой пользователь."Наглец. Вы уже давно должны были извиниться и встать на колени за те ужасные издевательства над нацией в годы войны, за те зверства, которые вы посмели допустить", — заявила marika cylus."Каждый, кто видит братьев в антипольски настроенных украинцах, тот… И посол в некотором смысле прав – конечно, им извиняться не нужно. Извиняться за такое преступление – это смешно. Необходимо адекватное наказание", — выразил мнение MM."Ему плевать, он знает, что в Польше ему никто ничего не сделает", — добавил Junak Junak.Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов — один из самых сложных в отношениях Варшавы и Киева. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах.
https://ria.ru/20230519/polsha-1872943171.html
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в мире, польша, варшава, киев
В мире, Польша, Варшава, Киев
"Выгнать пса": поляков взбесила выходка украинского посла

Читатели Do Rzeczy раскритиковали посла Украины в Польше за высказывание о Волынской резне

© РИА Новости / Филип Климашевский | Перейти в медиабанкМужчина с флагом Польши
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© РИА Новости / Филип Климашевский
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Мужчина с флагом Польши. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Читатели журнала Do Rzeczy резко отреагировали на отказ посла Украины в Польше Василия Зварича извиниться за Волынскую резню.
Ранее пресс-секретарь польского МИД Лукаш Ясина заявил, что Варшава ожидает извинений от Киева за Волынскую резню. Зварич в ответ назвал эти слова неприемлемыми и досадными.
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Экс-премьер Польши высмеял разоружение страны ради Украины
19 мая, 14:50
"Чего еще ждет польское правительство? Немедленно выгнать бандеровского пса из Польши", — возмутился Helvet F.
"Выгнать ублюдка и сделать персоной нон грата", — согласился другой пользователь.
«
"Преступную бандеровщину нужно выжечь каленым железом до основания... Это позор, что подобное терпят в Европе", — написал Znacie.
"Наглец. Вы уже давно должны были извиниться и встать на колени за те ужасные издевательства над нацией в годы войны, за те зверства, которые вы посмели допустить", — заявила marika cylus.
"Каждый, кто видит братьев в антипольски настроенных украинцах, тот… И посол в некотором смысле прав – конечно, им извиняться не нужно. Извиняться за такое преступление – это смешно. Необходимо адекватное наказание", — выразил мнение MM.
"Ему плевать, он знает, что в Польше ему никто ничего не сделает", — добавил Junak Junak.
Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов — один из самых сложных в отношениях Варшавы и Киева. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах.
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11 мая, 14:55
 
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