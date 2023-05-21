https://ria.ru/20230521/volyn-1873185059.html

"Выгнать пса": поляков взбесила выходка украинского посла

"Выгнать пса": поляков взбесила выходка украинского посла - РИА Новости, 21.05.2023

"Выгнать пса": поляков взбесила выходка украинского посла

Читатели журнала Do Rzeczy резко отреагировали на отказ посла Украины в Польше Василия Зварича извиниться за Волынскую резню. РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T01:44

2023-05-21T01:44

2023-05-21T01:44

в мире

польша

варшава

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150887/96/1508879674_0:403:2923:2048_1920x0_80_0_0_a7483e272e2ffdad52269fe2f11f7206.jpg

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Читатели журнала Do Rzeczy резко отреагировали на отказ посла Украины в Польше Василия Зварича извиниться за Волынскую резню.Ранее пресс-секретарь польского МИД Лукаш Ясина заявил, что Варшава ожидает извинений от Киева за Волынскую резню. Зварич в ответ назвал эти слова неприемлемыми и досадными."Чего еще ждет польское правительство? Немедленно выгнать бандеровского пса из Польши", — возмутился Helvet F."Выгнать ублюдка и сделать персоной нон грата", — согласился другой пользователь."Наглец. Вы уже давно должны были извиниться и встать на колени за те ужасные издевательства над нацией в годы войны, за те зверства, которые вы посмели допустить", — заявила marika cylus."Каждый, кто видит братьев в антипольски настроенных украинцах, тот… И посол в некотором смысле прав – конечно, им извиняться не нужно. Извиняться за такое преступление – это смешно. Необходимо адекватное наказание", — выразил мнение MM."Ему плевать, он знает, что в Польше ему никто ничего не сделает", — добавил Junak Junak.Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов — один из самых сложных в отношениях Варшавы и Киева. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах.

https://ria.ru/20230519/polsha-1872943171.html

https://ria.ru/20230511/polsha-1871057522.html

польша

варшава

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, варшава, киев