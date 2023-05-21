https://ria.ru/20230521/vino-1873234232.html

Россиянам рассказали, с чем не следует смешивать вино

Россиянам рассказали, с чем не следует смешивать вино - РИА Новости, 21.05.2023

Россиянам рассказали, с чем не следует смешивать вино

Вино не следует запивать или смешивать с другими алкогольными напитками, соками и газировкой, исключением являются только коктейли, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T14:14

2023-05-21T14:14

2023-05-21T14:14

общество

роскачество

олеся буняева

алкоголь

здоровье - общество

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Вино не следует запивать или смешивать с другими алкогольными напитками, соками и газировкой, исключением являются только коктейли, рассказала РИА Новости директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева. При этом хорошая привычка - после бокала вина выпивать стакан воды, чтобы замедлить всасывание алкоголя. Однако есть несколько случаев, когда можно добавить несколько капель воды в вино. Например, если оно кажется очень сладким, то небольшой объем воды или пара кубиков льда помогут сделать его легче. Также, если напиток насыщенный, то вода поможет сделать его менее крепким. Но плотные ликерные вина водой разбавлять не принято. Отмечается, что для таких целей лучше всего подойдет бутилированная вода, но не из-под крана, так как она может исказить вкус напитка.

https://ria.ru/20230423/vino-1867171797.html

https://ria.ru/20230517/kupazh-1865649657.html

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общество, роскачество, олеся буняева, алкоголь, здоровье - общество