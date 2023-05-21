https://ria.ru/20230521/vetnam-1873266562.html

Медведев прибыл в Ханой на переговоры с руководством Вьетнама

Медведев прибыл в Ханой на переговоры с руководством Вьетнама - РИА Новости, 21.05.2023

Медведев прибыл в Ханой на переговоры с руководством Вьетнама

Заместитель председателя Совета безопасности России, глава "Единой России" Дмитрий Медведев прибыл в Ханой, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T18:57

2023-05-21T18:57

2023-05-21T19:16

вьетнам

ханой

дмитрий медведев

нгуен фу чонг

украина

евразийский экономический союз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/19/1860572357_0:0:2680:1508_1920x0_80_0_0_6d398d984eee00ccbde4ca68145a2577.jpg

ХАНОЙ, 21 мая — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России, глава "Единой России" Дмитрий Медведев прибыл в Ханой, передает корреспондент РИА Новости. Во время визита он проведет переговоры с генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, президентом страны Во Ван Тхыонгом, премьер-министром Фам Минь Тинем и постоянным секретарем ЦК КПВ Чыонг Тхи Май. Как уточнили в секретариате зампреда Совбеза, главными темами для обсуждения станут развитие политического диалога, а также международная проблематика, включая вопросы регионального взаимодействия и ситуацию вокруг Украины."Рассчитываем на углубление межпартийных связей как на двустороннем уровне, так и в многосторонних форматах. Надеемся на присоединение Вьетнама к числу участников Оргкомитета Форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма", — говорится в заявлении.На переговорах также затронут вопросы экономического сотрудничества в различных форматах, в том числе по линии Вьетнам-ЕАЭС. Отмечается, что Россия удовлетворена развитием научно-технического взаимодействия с Вьетнамом и готова его наращивать, в частности, речь идет об открытии в Ханое и Хошимине центров открытого образования на русском языке и обучения русскому языку.

https://ria.ru/20230407/uskoriteli-1863652901.html

вьетнам

ханой

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вьетнам, ханой, дмитрий медведев, нгуен фу чонг, украина, евразийский экономический союз