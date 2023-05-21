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Медведев прибыл в Ханой на переговоры с руководством Вьетнама - РИА Новости, 21.05.2023
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18:57 21.05.2023 (обновлено: 19:16 21.05.2023)
https://ria.ru/20230521/vetnam-1873266562.html
Медведев прибыл в Ханой на переговоры с руководством Вьетнама
Медведев прибыл в Ханой на переговоры с руководством Вьетнама - РИА Новости, 21.05.2023
Медведев прибыл в Ханой на переговоры с руководством Вьетнама
Заместитель председателя Совета безопасности России, глава "Единой России" Дмитрий Медведев прибыл в Ханой, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T18:57
2023-05-21T19:16
вьетнам
ханой
дмитрий медведев
нгуен фу чонг
украина
евразийский экономический союз
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ХАНОЙ, 21 мая — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России, глава "Единой России" Дмитрий Медведев прибыл в Ханой, передает корреспондент РИА Новости. Во время визита он проведет переговоры с генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, президентом страны Во Ван Тхыонгом, премьер-министром Фам Минь Тинем и постоянным секретарем ЦК КПВ Чыонг Тхи Май. Как уточнили в секретариате зампреда Совбеза, главными темами для обсуждения станут развитие политического диалога, а также международная проблематика, включая вопросы регионального взаимодействия и ситуацию вокруг Украины."Рассчитываем на углубление межпартийных связей как на двустороннем уровне, так и в многосторонних форматах. Надеемся на присоединение Вьетнама к числу участников Оргкомитета Форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма", — говорится в заявлении.На переговорах также затронут вопросы экономического сотрудничества в различных форматах, в том числе по линии Вьетнам-ЕАЭС. Отмечается, что Россия удовлетворена развитием научно-технического взаимодействия с Вьетнамом и готова его наращивать, в частности, речь идет об открытии в Ханое и Хошимине центров открытого образования на русском языке и обучения русскому языку.
https://ria.ru/20230407/uskoriteli-1863652901.html
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вьетнам, ханой, дмитрий медведев, нгуен фу чонг, украина, евразийский экономический союз
Вьетнам, Ханой, Дмитрий Медведев, Нгуен Фу Чонг, Украина, Евразийский экономический союз
Медведев прибыл в Ханой на переговоры с руководством Вьетнама

Зампред Совбеза Медведев прибыл в Ханой для проведения переговоров с руководством Вьетнама

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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ХАНОЙ, 21 мая — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России, глава "Единой России" Дмитрий Медведев прибыл в Ханой, передает корреспондент РИА Новости.
Во время визита он проведет переговоры с генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, президентом страны Во Ван Тхыонгом, премьер-министром Фам Минь Тинем и постоянным секретарем ЦК КПВ Чыонг Тхи Май.
Как уточнили в секретариате зампреда Совбеза, главными темами для обсуждения станут развитие политического диалога, а также международная проблематика, включая вопросы регионального взаимодействия и ситуацию вокруг Украины.
"Рассчитываем на углубление межпартийных связей как на двустороннем уровне, так и в многосторонних форматах. Надеемся на присоединение Вьетнама к числу участников Оргкомитета Форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма", — говорится в заявлении.
На переговорах также затронут вопросы экономического сотрудничества в различных форматах, в том числе по линии Вьетнам-ЕАЭС.
Отмечается, что Россия удовлетворена развитием научно-технического взаимодействия с Вьетнамом и готова его наращивать, в частности, речь идет об открытии в Ханое и Хошимине центров открытого образования на русском языке и обучения русскому языку.
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