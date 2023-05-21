Медведев прибыл в Ханой на переговоры с руководством Вьетнама
Зампред Совбеза Медведев прибыл в Ханой для проведения переговоров с руководством Вьетнама
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
ХАНОЙ, 21 мая — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России, глава "Единой России" Дмитрий Медведев прибыл в Ханой, передает корреспондент РИА Новости.
Во время визита он проведет переговоры с генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, президентом страны Во Ван Тхыонгом, премьер-министром Фам Минь Тинем и постоянным секретарем ЦК КПВ Чыонг Тхи Май.
Как уточнили в секретариате зампреда Совбеза, главными темами для обсуждения станут развитие политического диалога, а также международная проблематика, включая вопросы регионального взаимодействия и ситуацию вокруг Украины.
"Рассчитываем на углубление межпартийных связей как на двустороннем уровне, так и в многосторонних форматах. Надеемся на присоединение Вьетнама к числу участников Оргкомитета Форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма", — говорится в заявлении.
На переговорах также затронут вопросы экономического сотрудничества в различных форматах, в том числе по линии Вьетнам-ЕАЭС.
Отмечается, что Россия удовлетворена развитием научно-технического взаимодействия с Вьетнамом и готова его наращивать, в частности, речь идет об открытии в Ханое и Хошимине центров открытого образования на русском языке и обучения русскому языку.