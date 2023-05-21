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Умер актер Олег Василюк
Умер актер Олег Василюк - РИА Новости, 21.05.2023
Умер актер Олег Василюк
Российский актер, каскадер и постановщик трюков Олег Василюк скончался в возрасте 78 лет, сообщает киностудия "Ленфильм". РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T23:36
2023-05-21T23:36
2023-05-21T23:48
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Российский актер, каскадер и постановщик трюков Олег Василюк скончался в возрасте 78 лет, сообщает киностудия "Ленфильм". "В возрасте 78 лет умер российский актер, каскадер и постановщик трюков Олег Василюк… Киностудия "Ленфильм" скорбит вместе с родными и близкими", - говорится в сообщении. Василюк в 1969 году участвовал в съемках "Короля Лира" Григория Козинцева, и с того момента его фильмография пополнилась десятками картин. Он работал в таких картинах, как "Звезда пленительного счастья", "Труффальдино из Бергамо", "Бедный, бедный Павел", "Ослиная шкура", "Остров сокровищ", "Царская охота" и других. Также он работал в таких сериалах, как "Улицы разбитых фонарей", "Агент национальной безопасности".
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ленфильм
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - РИА Новости.
Российский актер, каскадер и постановщик трюков Олег Василюк скончался в возрасте 78 лет, сообщает киностудия "Ленфильм
".
"В возрасте 78 лет умер российский актер, каскадер и постановщик трюков Олег Василюк… Киностудия "Ленфильм" скорбит вместе с родными и близкими", - говорится в сообщении.
Василюк в 1969 году участвовал в съемках "Короля Лира" Григория Козинцева, и с того момента его фильмография пополнилась десятками картин. Он работал в таких картинах, как "Звезда пленительного счастья", "Труффальдино из Бергамо", "Бедный, бедный Павел", "Ослиная шкура", "Остров сокровищ", "Царская охота" и других. Также он работал в таких сериалах, как "Улицы разбитых фонарей", "Агент национальной безопасности".