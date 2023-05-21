https://ria.ru/20230521/vasilyuk-1873297337.html

Умер актер Олег Василюк

Умер актер Олег Василюк - РИА Новости, 21.05.2023

Умер актер Олег Василюк

Российский актер, каскадер и постановщик трюков Олег Василюк скончался в возрасте 78 лет, сообщает киностудия "Ленфильм". РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T23:36

2023-05-21T23:36

2023-05-21T23:48

ленфильм

культура

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Российский актер, каскадер и постановщик трюков Олег Василюк скончался в возрасте 78 лет, сообщает киностудия "Ленфильм". "В возрасте 78 лет умер российский актер, каскадер и постановщик трюков Олег Василюк… Киностудия "Ленфильм" скорбит вместе с родными и близкими", - говорится в сообщении. Василюк в 1969 году участвовал в съемках "Короля Лира" Григория Козинцева, и с того момента его фильмография пополнилась десятками картин. Он работал в таких картинах, как "Звезда пленительного счастья", "Труффальдино из Бергамо", "Бедный, бедный Павел", "Ослиная шкура", "Остров сокровищ", "Царская охота" и других. Также он работал в таких сериалах, как "Улицы разбитых фонарей", "Агент национальной безопасности".

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ленфильм