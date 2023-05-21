Рейтинг@Mail.ru
Умер актер Олег Василюк - РИА Новости, 21.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
23:36 21.05.2023 (обновлено: 23:48 21.05.2023)
https://ria.ru/20230521/vasilyuk-1873297337.html
Умер актер Олег Василюк
Умер актер Олег Василюк - РИА Новости, 21.05.2023
Умер актер Олег Василюк
Российский актер, каскадер и постановщик трюков Олег Василюк скончался в возрасте 78 лет, сообщает киностудия "Ленфильм". РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T23:36
2023-05-21T23:48
ленфильм
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873297167_0:0:400:226_1920x0_80_0_0_4d6484a1b368372aa6ebef6b214061c9.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Российский актер, каскадер и постановщик трюков Олег Василюк скончался в возрасте 78 лет, сообщает киностудия "Ленфильм". "В возрасте 78 лет умер российский актер, каскадер и постановщик трюков Олег Василюк… Киностудия "Ленфильм" скорбит вместе с родными и близкими", - говорится в сообщении. Василюк в 1969 году участвовал в съемках "Короля Лира" Григория Козинцева, и с того момента его фильмография пополнилась десятками картин. Он работал в таких картинах, как "Звезда пленительного счастья", "Труффальдино из Бергамо", "Бедный, бедный Павел", "Ослиная шкура", "Остров сокровищ", "Царская охота" и других. Также он работал в таких сериалах, как "Улицы разбитых фонарей", "Агент национальной безопасности".
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873297167_0:0:400:300_1920x0_80_0_0_ff5019a31ded02b049281fb3e7dabad7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ленфильм
Ленфильм, Культура
Умер актер Олег Василюк

Умер каскадер, актер и постановщик трюков Олег Василюк

© Киностудия "Ленфильм"В возрасте 78 лет умер российский актер, каскадер и постановщик трюков Олег Василюк.
В возрасте 78 лет умер российский актер, каскадер и постановщик трюков Олег Василюк.
© Киностудия "Ленфильм"
В возрасте 78 лет умер российский актер, каскадер и постановщик трюков Олег Василюк.. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Российский актер, каскадер и постановщик трюков Олег Василюк скончался в возрасте 78 лет, сообщает киностудия "Ленфильм".
"В возрасте 78 лет умер российский актер, каскадер и постановщик трюков Олег Василюк… Киностудия "Ленфильм" скорбит вместе с родными и близкими", - говорится в сообщении.
Василюк в 1969 году участвовал в съемках "Короля Лира" Григория Козинцева, и с того момента его фильмография пополнилась десятками картин. Он работал в таких картинах, как "Звезда пленительного счастья", "Труффальдино из Бергамо", "Бедный, бедный Павел", "Ослиная шкура", "Остров сокровищ", "Царская охота" и других. Также он работал в таких сериалах, как "Улицы разбитых фонарей", "Агент национальной безопасности".
 
КультураЛенфильм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала