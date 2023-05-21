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После схода с рельсов 12 вагонов в Забайкалье возбудили уголовное дело
После схода с рельсов 12 вагонов в Забайкалье возбудили уголовное дело - РИА Новости, 21.05.2023
После схода с рельсов 12 вагонов в Забайкалье возбудили уголовное дело
Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбудили после схода с рельсов 11 вагонов грузового поезда на перегоне Приисковая–Куэнга Забайкальской железной... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T06:03
2023-05-21T06:03
2023-05-21T06:03
россия
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЧИТА, 21 мая - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбудили после схода с рельсов 11 вагонов грузового поезда на перегоне Приисковая–Куэнга Забайкальской железной дороги, сообщается в телеграм-канале восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Ранее в пресс-службе МЧС Забайкалья сообщили о сходе 12 вагонов. "По факту схода 11 вагонов грузового поезда возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба)", - говорится в сообщении. По данным следствия, 21 мая около 2:18 по местному времени на перегоне Приисковая-Куэнга Забайкальской железной дороги произошел сход 11 вагонов грузового поезда. "Произошло опрокидывание семи порожних вагонов и одного груженого соей. Пострадавших нет, повреждено 200 метров железнодорожного полотна и 1 километр электрических сетей", - уточняется в канале. Движение по перегону приостановлено.
https://ria.ru/20230518/krym-1872545699.html
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россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
После схода с рельсов 12 вагонов в Забайкалье возбудили уголовное дело
В Забайкалье после схода 12 вагонов возбудили дело о нарушении правил безопасности
ЧИТА, 21 мая - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбудили после схода с рельсов 11 вагонов грузового поезда на перегоне Приисковая–Куэнга Забайкальской железной дороги, сообщается в телеграм-канале восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Ранее в пресс-службе МЧС
Забайкалья сообщили о сходе 12 вагонов.
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"По факту схода 11 вагонов грузового поезда возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 21 мая около 2:18 по местному времени на перегоне Приисковая-Куэнга Забайкальской железной дороги произошел сход 11 вагонов грузового поезда.
"Произошло опрокидывание семи порожних вагонов и одного груженого соей. Пострадавших нет, повреждено 200 метров железнодорожного полотна и 1 километр электрических сетей", - уточняется в канале.
Движение по перегону приостановлено.
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