https://ria.ru/20230521/vagony-1873192223.html

После схода с рельсов 12 вагонов в Забайкалье возбудили уголовное дело

После схода с рельсов 12 вагонов в Забайкалье возбудили уголовное дело - РИА Новости, 21.05.2023

После схода с рельсов 12 вагонов в Забайкалье возбудили уголовное дело

Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбудили после схода с рельсов 11 вагонов грузового поезда на перегоне Приисковая–Куэнга Забайкальской железной... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T06:03

2023-05-21T06:03

2023-05-21T06:03

россия

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЧИТА, 21 мая - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбудили после схода с рельсов 11 вагонов грузового поезда на перегоне Приисковая–Куэнга Забайкальской железной дороги, сообщается в телеграм-канале восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Ранее в пресс-службе МЧС Забайкалья сообщили о сходе 12 вагонов. "По факту схода 11 вагонов грузового поезда возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба)", - говорится в сообщении. По данным следствия, 21 мая около 2:18 по местному времени на перегоне Приисковая-Куэнга Забайкальской железной дороги произошел сход 11 вагонов грузового поезда. "Произошло опрокидывание семи порожних вагонов и одного груженого соей. Пострадавших нет, повреждено 200 метров железнодорожного полотна и 1 километр электрических сетей", - уточняется в канале. Движение по перегону приостановлено.

https://ria.ru/20230518/krym-1872545699.html

https://ria.ru/20230502/poezd-1869284370.html

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россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)