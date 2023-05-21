Рейтинг@Mail.ru
После схода с рельсов 12 вагонов в Забайкалье возбудили уголовное дело - РИА Новости, 21.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:03 21.05.2023
https://ria.ru/20230521/vagony-1873192223.html
После схода с рельсов 12 вагонов в Забайкалье возбудили уголовное дело
После схода с рельсов 12 вагонов в Забайкалье возбудили уголовное дело - РИА Новости, 21.05.2023
После схода с рельсов 12 вагонов в Забайкалье возбудили уголовное дело
Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбудили после схода с рельсов 11 вагонов грузового поезда на перегоне Приисковая–Куэнга Забайкальской железной... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T06:03
2023-05-21T06:03
россия
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147560/76/1475607692_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_cf79c81f13c0a6a82b476a84ab6e9b3e.jpg
ЧИТА, 21 мая - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбудили после схода с рельсов 11 вагонов грузового поезда на перегоне Приисковая–Куэнга Забайкальской железной дороги, сообщается в телеграм-канале восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Ранее в пресс-службе МЧС Забайкалья сообщили о сходе 12 вагонов. "По факту схода 11 вагонов грузового поезда возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба)", - говорится в сообщении. По данным следствия, 21 мая около 2:18 по местному времени на перегоне Приисковая-Куэнга Забайкальской железной дороги произошел сход 11 вагонов грузового поезда. "Произошло опрокидывание семи порожних вагонов и одного груженого соей. Пострадавших нет, повреждено 200 метров железнодорожного полотна и 1 километр электрических сетей", - уточняется в канале. Движение по перегону приостановлено.
https://ria.ru/20230518/krym-1872545699.html
https://ria.ru/20230502/poezd-1869284370.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147560/76/1475607692_89:0:1512:1067_1920x0_80_0_0_0bfc3d0b229042716a73d83c748bb8f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
После схода с рельсов 12 вагонов в Забайкалье возбудили уголовное дело

В Забайкалье после схода 12 вагонов возбудили дело о нарушении правил безопасности

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧИТА, 21 мая - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбудили после схода с рельсов 11 вагонов грузового поезда на перегоне Приисковая–Куэнга Забайкальской железной дороги, сообщается в телеграм-канале восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Ранее в пресс-службе МЧС Забайкалья сообщили о сходе 12 вагонов.
Вагоны с зерном сошли с рельсов в Симферопольском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
В Крыму назвали причину схода грузового поезда
18 мая, 09:24
"По факту схода 11 вагонов грузового поезда возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 21 мая около 2:18 по местному времени на перегоне Приисковая-Куэнга Забайкальской железной дороги произошел сход 11 вагонов грузового поезда.
"Произошло опрокидывание семи порожних вагонов и одного груженого соей. Пострадавших нет, повреждено 200 метров железнодорожного полотна и 1 километр электрических сетей", - уточняется в канале.
Движение по перегону приостановлено.
Предположительно, на месте подрыва ж/д путей в Брянской области
Губернатор Брянской области назвал причину схода с рельсов грузового поезда
2 мая, 21:53
 
РоссияПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала