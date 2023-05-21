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Шольц призвал не связывать урегулирование на Украине с заморозкой конфликта - РИА Новости, 21.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:06 21.05.2023
https://ria.ru/20230521/ukraina-1873254987.html
Шольц призвал не связывать урегулирование на Украине с заморозкой конфликта
Шольц призвал не связывать урегулирование на Украине с заморозкой конфликта - РИА Новости, 21.05.2023
Шольц призвал не связывать урегулирование на Украине с заморозкой конфликта
При поиске решения по урегулированию ситуации на Украине не должна идти речь о замораживании конфликта, заявил журналистам канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T17:06
2023-05-21T17:06
специальная военная операция на украине
в мире
украина
олаф шольц
саммит g7
g7
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БЕРЛИН, 21 мая - РИА Новости. При поиске решения по урегулированию ситуации на Украине не должна идти речь о замораживании конфликта, заявил журналистам канцлер ФРГ Олаф Шольц. По его словам, многие сейчас делают предложения, как обеспечить мир и безопасность, а также как сделать возможным урегулирование ситуации на Украине. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20230520/semerka-1873026015.html
https://ria.ru/20230519/zelenskiy-1872770348.html
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в мире, украина, олаф шольц, саммит g7, g7
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Олаф Шольц, Саммит G7, G7
Шольц призвал не связывать урегулирование на Украине с заморозкой конфликта

Канцлер ФРГ Шольц: решение украинского вопроса не следует связывать с заморозкой конфликта

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 21 мая - РИА Новости. При поиске решения по урегулированию ситуации на Украине не должна идти речь о замораживании конфликта, заявил журналистам канцлер ФРГ Олаф Шольц.
По его словам, многие сейчас делают предложения, как обеспечить мир и безопасность, а также как сделать возможным урегулирование ситуации на Украине.
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"При этом важно также понимать, что это не должно быть связано с замораживанием конфликта", - сказал Шольц, делая заявление о саммите "большой семерки" в Хиросиме.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаОлаф ШольцСаммит G7G7
 
 
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