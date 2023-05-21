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Зеленский обсудил с премьером Японии шаги по поддержке Украины - РИА Новости, 21.05.2023
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16:09 21.05.2023
https://ria.ru/20230521/ukraina-1873249286.html
Зеленский обсудил с премьером Японии шаги по поддержке Украины
Зеленский обсудил с премьером Японии шаги по поддержке Украины - РИА Новости, 21.05.2023
Зеленский обсудил с премьером Японии шаги по поддержке Украины
Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что обсудил с премьером Японии Фумио Кисидой шаги по поддержке Украины, и выразил надежду на поддержку идеи... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T16:09
2023-05-21T16:09
в мире
япония
g7
владимир зеленский
фумио кисида
украина
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что обсудил с премьером Японии Фумио Кисидой шаги по поддержке Украины, и выразил надежду на поддержку идеи проведения саммита по его "формуле мира". Он отметил, что проинформировал японского премьера о ситуации на фронте, поблагодарил за помощь для Украины на 7,6 миллиарда долларов. Зеленский также выразил надежду, что Япония поддержит проведение саммита по реализации его "формулы мира". Саммит G7 проходил в японской Хиросиме 19-21 мая. На него в субботу прилетел Зеленский.
https://ria.ru/20230501/postavki-1868964158.html
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в мире, япония, g7, владимир зеленский, фумио кисида, украина
В мире, Япония, G7, Владимир Зеленский, Фумио Кисида, Украина
Зеленский обсудил с премьером Японии шаги по поддержке Украины

Зеленский заявил, что обсудил с премьером Японии Фумио Кисидой шаги по поддержке Украины

© AFP 2023 / YUICHI YAMAZAKIПрезидент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Японии Фумио Кисида во время встречи в Хиросиме
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Японии Фумио Кисида во время встречи в Хиросиме - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© AFP 2023 / YUICHI YAMAZAKI
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Японии Фумио Кисида во время встречи в Хиросиме
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что обсудил с премьером Японии Фумио Кисидой шаги по поддержке Украины, и выразил надежду на поддержку идеи проведения саммита по его "формуле мира".
«
"Благодарен премьер-министру Японии Фумио Кисиде за приглашение принять участие в саммите G7… Во время встречи мы обсудили дальнейшие шаги по поддержке Украины со стороны правительства Японии, в том числе, что касается усиления материально-технических возможностей сил обороны Украины", - написал Зеленский.
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Он отметил, что проинформировал японского премьера о ситуации на фронте, поблагодарил за помощь для Украины на 7,6 миллиарда долларов.
Зеленский также выразил надежду, что Япония поддержит проведение саммита по реализации его "формулы мира".
«
"Договорились о проведении украинско-японской конференции по восстановлению и привлечению к этому процессу частного бизнеса. Рассчитываю и на поддержку со стороны о проведении глобального саммита по реализации украинской формулы мира. Также обсудили возможность японских инвестиций в отраслях производства водорода, литиевых аккумуляторов, автомобилей, энергетического оборудования, а также в строительство путепроводов и железнодорожной инфраструктуры", - добавил Зеленский.
Саммит G7 проходил в японской Хиросиме 19-21 мая. На него в субботу прилетел Зеленский.
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