https://ria.ru/20230521/ukraina-1873249286.html

Зеленский обсудил с премьером Японии шаги по поддержке Украины

Зеленский обсудил с премьером Японии шаги по поддержке Украины - РИА Новости, 21.05.2023

Зеленский обсудил с премьером Японии шаги по поддержке Украины

Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что обсудил с премьером Японии Фумио Кисидой шаги по поддержке Украины, и выразил надежду на поддержку идеи... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T16:09

2023-05-21T16:09

2023-05-21T16:09

в мире

япония

g7

владимир зеленский

фумио кисида

украина

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что обсудил с премьером Японии Фумио Кисидой шаги по поддержке Украины, и выразил надежду на поддержку идеи проведения саммита по его "формуле мира". Он отметил, что проинформировал японского премьера о ситуации на фронте, поблагодарил за помощь для Украины на 7,6 миллиарда долларов. Зеленский также выразил надежду, что Япония поддержит проведение саммита по реализации его "формулы мира". Саммит G7 проходил в японской Хиросиме 19-21 мая. На него в субботу прилетел Зеленский.

https://ria.ru/20230501/postavki-1868964158.html

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япония

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в мире, япония, g7, владимир зеленский, фумио кисида, украина