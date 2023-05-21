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Байден рассказал, что вошло в новый транш военной помощи Украине - РИА Новости, 21.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:30 21.05.2023 (обновлено: 14:15 21.05.2023)
https://ria.ru/20230521/ukraina-1873228656.html
Байден рассказал, что вошло в новый транш военной помощи Украине
Байден рассказал, что вошло в новый транш военной помощи Украине - РИА Новости, 21.05.2023
Байден рассказал, что вошло в новый транш военной помощи Украине
Президент США Джо Байден сообщил, что новый транш военной помощи Украине включает боеприпасы и мостоукладчики. РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T13:30
2023-05-21T14:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
джо байден
нато
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил, что новый транш военной помощи Украине включает боеприпасы и мостоукладчики.Госдепартамент сообщил, что пакет помощи включает боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и артиллерийских орудий, противотанковые средства, бронированные машины скорой помощи, грузовики и прицепы для перевозки тяжелого снаряжения.Байден повторил, что США вместе с союзниками намерены помогать Украине столько, сколько потребуется.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230520/istrebiteli-1872983667.html
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в мире, украина, сша, джо байден, нато, государственный департамент сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Джо Байден, НАТО, Государственный департамент США
Байден рассказал, что вошло в новый транш военной помощи Украине

Байден: США передадут Украине боеприпасы для артиллерии и танков, а также мостоукладчики

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил, что новый транш военной помощи Украине включает боеприпасы и мостоукладчики.
«
"Сегодня США объявили очередной транш артиллерии, боеприпасов, танковых вооружений и мостового оборудования, призванных обеспечить успех Украине на поле боя", - сказал он на пресс-конференции в японской Хиросиме.
Госдепартамент сообщил, что пакет помощи включает боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и артиллерийских орудий, противотанковые средства, бронированные машины скорой помощи, грузовики и прицепы для перевозки тяжелого снаряжения.
Байден повторил, что США вместе с союзниками намерены помогать Украине столько, сколько потребуется.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАДжо БайденНАТОГосударственный департамент США
 
 
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