https://ria.ru/20230521/ukraina-1873228656.html

Байден рассказал, что вошло в новый транш военной помощи Украине

Байден рассказал, что вошло в новый транш военной помощи Украине - РИА Новости, 21.05.2023

Байден рассказал, что вошло в новый транш военной помощи Украине

Президент США Джо Байден сообщил, что новый транш военной помощи Украине включает боеприпасы и мостоукладчики. РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T13:30

2023-05-21T13:30

2023-05-21T14:15

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

джо байден

нато

государственный департамент сша

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ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил, что новый транш военной помощи Украине включает боеприпасы и мостоукладчики.Госдепартамент сообщил, что пакет помощи включает боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и артиллерийских орудий, противотанковые средства, бронированные машины скорой помощи, грузовики и прицепы для перевозки тяжелого снаряжения.Байден повторил, что США вместе с союзниками намерены помогать Украине столько, сколько потребуется.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230520/istrebiteli-1872983667.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, сша, джо байден, нато, государственный департамент сша