Байден рассказал, что вошло в новый транш военной помощи Украине
Байден: США передадут Украине боеприпасы для артиллерии и танков, а также мостоукладчики
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил, что новый транш военной помощи Украине включает боеприпасы и мостоукладчики.
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"Сегодня США объявили очередной транш артиллерии, боеприпасов, танковых вооружений и мостового оборудования, призванных обеспечить успех Украине на поле боя", - сказал он на пресс-конференции в японской Хиросиме.
Госдепартамент сообщил, что пакет помощи включает боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и артиллерийских орудий, противотанковые средства, бронированные машины скорой помощи, грузовики и прицепы для перевозки тяжелого снаряжения.
Байден повторил, что США вместе с союзниками намерены помогать Украине столько, сколько потребуется.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".