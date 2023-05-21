https://ria.ru/20230521/ukraina-1873216293.html

Пентагон назвал стоимость нового пакета военной помощи Киеву

Пентагон назвал стоимость нового пакета военной помощи Киеву - РИА Новости, 21.05.2023

Пентагон назвал стоимость нового пакета военной помощи Киеву

Новый пакет американской военной помощи Украине оценивается в 375 миллионов долларов, следует из заявления на официальном сайте Пентагона. РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T11:22

2023-05-21T11:22

2023-05-21T12:39

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Новый пакет американской военной помощи Украине оценивается в 375 миллионов долларов, следует из заявления на официальном сайте Пентагона. Кроме того, в пакет вошли противотанковые комплексы TOW и Javelin и грузовики для транспортировки тяжелой техники. О выделении дополнительной помощи для Киева объявил сегодня президент Джо Байден по итогам встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в рамках саммита G7 в Хиросиме.Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230520/istrebiteli-1872983667.html

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, пентагон, нато, сша