Пентагон назвал стоимость нового пакета военной помощи Киеву
Пентагон: стоимость нового пакета военной помощи Киеву составит 375 миллионов долларов
© Фото : U.S. Air Force / Roland BalikПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
© Фото : U.S. Air Force / Roland Balik
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Новый пакет американской военной помощи Украине оценивается в 375 миллионов долларов, следует из заявления на официальном сайте Пентагона.
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"Он включает в себя дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые средства и критически важные вспомогательные средства на сумму до 375 миллионов долларов", — заявили в военном ведомстве.
Кроме того, в пакет вошли противотанковые комплексы TOW и Javelin и грузовики для транспортировки тяжелой техники.
О выделении дополнительной помощи для Киева объявил сегодня президент Джо Байден по итогам встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в рамках саммита G7 в Хиросиме.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.