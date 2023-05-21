Рейтинг@Mail.ru
Пентагон назвал стоимость нового пакета военной помощи Киеву - РИА Новости, 21.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:22 21.05.2023 (обновлено: 12:39 21.05.2023)
https://ria.ru/20230521/ukraina-1873216293.html
Пентагон назвал стоимость нового пакета военной помощи Киеву
Пентагон назвал стоимость нового пакета военной помощи Киеву - РИА Новости, 21.05.2023
Пентагон назвал стоимость нового пакета военной помощи Киеву
Новый пакет американской военной помощи Украине оценивается в 375 миллионов долларов, следует из заявления на официальном сайте Пентагона. РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T11:22
2023-05-21T12:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
пентагон
нато
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769506816_308:222:3399:1960_1920x0_80_0_0_6f17781ff06b9b85bbe985d001d5ba1f.jpg
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Новый пакет американской военной помощи Украине оценивается в 375 миллионов долларов, следует из заявления на официальном сайте Пентагона. Кроме того, в пакет вошли противотанковые комплексы TOW и Javelin и грузовики для транспортировки тяжелой техники. О выделении дополнительной помощи для Киева объявил сегодня президент Джо Байден по итогам встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в рамках саммита G7 в Хиросиме.Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230520/istrebiteli-1872983667.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769506816_670:0:3399:2047_1920x0_80_0_0_dc5549dfb449c8ff818aee16b53f2b3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, пентагон, нато, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Пентагон, НАТО, США
Пентагон назвал стоимость нового пакета военной помощи Киеву

Пентагон: стоимость нового пакета военной помощи Киеву составит 375 миллионов долларов

© Фото : U.S. Air Force / Roland BalikПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© Фото : U.S. Air Force / Roland Balik
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Новый пакет американской военной помощи Украине оценивается в 375 миллионов долларов, следует из заявления на официальном сайте Пентагона.
«

"Он включает в себя дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые средства и критически важные вспомогательные средства на сумму до 375 миллионов долларов", — заявили в военном ведомстве.

Кроме того, в пакет вошли противотанковые комплексы TOW и Javelin и грузовики для транспортировки тяжелой техники.
О выделении дополнительной помощи для Киева объявил сегодня президент Джо Байден по итогам встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в рамках саммита G7 в Хиросиме.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Группа из четырех истребителей F-16 Fighting Falcon ВВС США - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
"Русские все равно сильнее". В США не хотят закрывать небо над Украиной
20 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПентагонНАТОСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала