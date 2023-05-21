https://ria.ru/20230521/ukraina-1873210847.html

В США Украине сообщили тревожные новости, пишут СМИ

В США Украине сообщили тревожные новости, пишут СМИ - РИА Новости, 21.05.2023

В США Украине сообщили тревожные новости, пишут СМИ

Многие европейские страны хотят, чтобы конфликт на Украине закончился как можно скорее, пишет Якуб Григель для издания The Hill. РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T10:05

2023-05-21T10:05

2023-05-21T10:05

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Многие европейские страны хотят, чтобы конфликт на Украине закончился как можно скорее, пишет Якуб Григель для издания The Hill."Многие страны, особенно в Европе, уже вяло поддерживают Украину <...> в надежде, что скоро наступит послевоенная эпоха и они смогут возобновить свои дела с Россией", — говорится в публикации. При этом, в статье отмечается, что план Украины по нападению на Крым политически и стратегически — не очень хорошая идея."Украина истощена и зависит от международной поддержки. Для нее рискованно направлять свои ограниченные силы против Крыма, который Россия контролировала почти десятилетие и, скорее всего, укрепила оборонительными позициями", — резюмировалось в материале. Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.

https://ria.ru/20230521/sholts-1873200922.html

https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873199777.html

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в мире, украина, россия, европа