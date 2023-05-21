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В США Украине сообщили тревожные новости, пишут СМИ - РИА Новости, 21.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:05 21.05.2023
https://ria.ru/20230521/ukraina-1873210847.html
В США Украине сообщили тревожные новости, пишут СМИ
В США Украине сообщили тревожные новости, пишут СМИ - РИА Новости, 21.05.2023
В США Украине сообщили тревожные новости, пишут СМИ
Многие европейские страны хотят, чтобы конфликт на Украине закончился как можно скорее, пишет Якуб Григель для издания The Hill. РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T10:05
2023-05-21T10:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
европа
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Многие европейские страны хотят, чтобы конфликт на Украине закончился как можно скорее, пишет Якуб Григель для издания The Hill."Многие страны, особенно в Европе, уже вяло поддерживают Украину &lt;...&gt; в надежде, что скоро наступит послевоенная эпоха и они смогут возобновить свои дела с Россией", — говорится в публикации. При этом, в статье отмечается, что план Украины по нападению на Крым политически и стратегически — не очень хорошая идея."Украина истощена и зависит от международной поддержки. Для нее рискованно направлять свои ограниченные силы против Крыма, который Россия контролировала почти десятилетие и, скорее всего, укрепила оборонительными позициями", — резюмировалось в материале. Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
https://ria.ru/20230521/sholts-1873200922.html
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в мире, украина, россия, европа
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Европа
В США Украине сообщили тревожные новости, пишут СМИ

The Hill: многие страны Запада хотят мирного урегулирования конфликта на Украине

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОрудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС РФ ведет огонь на Донецком направлении
Орудие 2С5 Гиацинт-С ВС РФ ведет огонь на Донецком направлении - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Орудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС РФ ведет огонь на Донецком направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Многие европейские страны хотят, чтобы конфликт на Украине закончился как можно скорее, пишет Якуб Григель для издания The Hill.
"Многие страны, особенно в Европе, уже вяло поддерживают Украину <...> в надежде, что скоро наступит послевоенная эпоха и они смогут возобновить свои дела с Россией", — говорится в публикации.
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При этом, в статье отмечается, что план Украины по нападению на Крым политически и стратегически — не очень хорошая идея.
"Украина истощена и зависит от международной поддержки. Для нее рискованно направлять свои ограниченные силы против Крыма, который Россия контролировала почти десятилетие и, скорее всего, укрепила оборонительными позициями", — резюмировалось в материале.

Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
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