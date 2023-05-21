В США Украине сообщили тревожные новости, пишут СМИ
The Hill: многие страны Запада хотят мирного урегулирования конфликта на Украине
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОрудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС РФ ведет огонь на Донецком направлении
Орудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС РФ ведет огонь на Донецком направлении. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Многие европейские страны хотят, чтобы конфликт на Украине закончился как можно скорее, пишет Якуб Григель для издания The Hill.
"Многие страны, особенно в Европе, уже вяло поддерживают Украину <...> в надежде, что скоро наступит послевоенная эпоха и они смогут возобновить свои дела с Россией", — говорится в публикации.
При этом, в статье отмечается, что план Украины по нападению на Крым политически и стратегически — не очень хорошая идея.
"Украина истощена и зависит от международной поддержки. Для нее рискованно направлять свои ограниченные силы против Крыма, который Россия контролировала почти десятилетие и, скорее всего, укрепила оборонительными позициями", — резюмировалось в материале.
Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.