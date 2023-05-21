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Байден объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи - РИА Новости, 21.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:58 21.05.2023 (обновлено: 10:20 21.05.2023)
https://ria.ru/20230521/ukraina-1873202331.html
Байден объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи
Байден объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи - РИА Новости, 21.05.2023
Байден объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи
Президент США Джо Байден анонсировал очередной пакет военной помощи Украине, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T08:58
2023-05-21T10:20
в мире
украина
сша
джо байден
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден анонсировал очередной пакет военной помощи Украине, передает агентство Франс Пресс.По информации агентства, в новый пакет войдут новые боеприпасы, артиллерия и бронетехника.Как писало издание Politico со ссылкой на неназванных чиновников, стоимость нового пакета оценивается в 375 миллионов долларов. Он включает дополнительные боеприпасы для артиллерии, бронетехнику и противотанковые средства, то есть все то, что США уже поставляли Украине.Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230520/istrebiteli-1872983667.html
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в мире, украина, сша, джо байден
В мире, Украина, США, Джо Байден, Специальная военная операция на Украине
Байден объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи

AFP: новый пакет помощи США Украине включает артиллерийские боеприпасы и бронетехнику

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Хиросиме
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Хиросиме - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Хиросиме
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден анонсировал очередной пакет военной помощи Украине, передает агентство Франс Пресс.
«

"Байден объявил в воскресенье о новом пакете вооружений для Киева, встретившись с <...> Владимиром Зеленским в Хиросиме", — говорится в сообщении.

По информации агентства, в новый пакет войдут новые боеприпасы, артиллерия и бронетехника.
Как писало издание Politico со ссылкой на неназванных чиновников, стоимость нового пакета оценивается в 375 миллионов долларов. Он включает дополнительные боеприпасы для артиллерии, бронетехнику и противотанковые средства, то есть все то, что США уже поставляли Украине.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАДжо Байден
 
 
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