https://ria.ru/20230521/ukraina-1873202331.html

Байден объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи

Байден объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи - РИА Новости, 21.05.2023

Байден объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи

Президент США Джо Байден анонсировал очередной пакет военной помощи Украине, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T08:58

2023-05-21T08:58

2023-05-21T10:20

в мире

украина

сша

джо байден

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден анонсировал очередной пакет военной помощи Украине, передает агентство Франс Пресс.По информации агентства, в новый пакет войдут новые боеприпасы, артиллерия и бронетехника.Как писало издание Politico со ссылкой на неназванных чиновников, стоимость нового пакета оценивается в 375 миллионов долларов. Он включает дополнительные боеприпасы для артиллерии, бронетехнику и противотанковые средства, то есть все то, что США уже поставляли Украине.Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230520/istrebiteli-1872983667.html

украина

сша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, сша, джо байден