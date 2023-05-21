https://ria.ru/20230521/ucheniya-1873269008.html

Бойцы "Хезболлаха" показали учения с применением боевых снарядов и дронов

Бойцы "Хезболлаха" показали учения с применением боевых снарядов и дронов - РИА Новости, 21.05.2023

Бойцы "Хезболлаха" показали учения с применением боевых снарядов и дронов

Ливанское движение "Хезболлах" организовало для местных и иностранных журналистов демонстрацию учений с применением боевых патронов и взрывчатки, акция... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T19:10

2023-05-21T19:10

2023-05-21T19:10

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хезболла

ливан

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ЮЖНЫЙ ЛИВАН, 21 мая - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" организовало для местных и иностранных журналистов демонстрацию учений с применением боевых патронов и взрывчатки, акция приурочена к годовщине освобождения Южного Ливана от израильского присутствия, передает корреспондент РИА Новости. Бойцы боевого крыла продемонстрировали свои умения на нескольких полигонах на юге страны близ границы с Израилем. Бойцы сопротивления показали имитацию боевой операции с применением дронов, гранатометов, взрывчатки и стрелкового оружия. Также были использованы горные мотоциклы, внедорожники с ракетными установками в кузове и продемонстрировано уничтожение условного израильского опорного пункта. Среди зрителей были и местные жители, которые в свою очередь рассказали РИА Новости, что считают подобное мероприятие "открытым посланием израильской армии, которое заключается в том, что "Хезболлах" готов в любое время отразить любую агрессию". День освобождения Южного Ливана официально отмечается в республике 25 мая. Именно в этот день в 2000 году южные территории Ливана оставили последние части Израильской армии. На сегодняшний день оккупированными остаются ливанские фермы Шебаа, ряд пограничных деревень и горных вершин.

https://ria.ru/20230407/livan-1863638124.html

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в мире, хезболла, ливан