https://ria.ru/20230521/ucheniya-1873251647.html

В самопровозглашенном Косово открыли этап учений НАТО Defender Europe

В самопровозглашенном Косово открыли этап учений НАТО Defender Europe - РИА Новости, 21.05.2023

В самопровозглашенном Косово открыли этап учений НАТО Defender Europe

Президент самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи торжественно открыла этап крупнейших учений НАТО Defender Europe 2023 в Приштине и призвала к... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T16:43

2023-05-21T16:43

2023-05-21T16:43

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БЕЛГРАД, 21 мая - РИА Новости. Президент самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи торжественно открыла этап крупнейших учений НАТО Defender Europe 2023 в Приштине и призвала к укреплению сотрудничества союзников альянса. В открытии учений на центральной площади Приштины участвовали "президент" самопровозглашенной республики, "премьер" Альбина Курти, "министр обороны" Арменд Мехай и командующий военизированными Силами безопасности Косово (СБК) Башким Яшари. Руководит учениями Европейское командование вооруженных сил США EUCOM, чьи представители также присутствовали. Министр Мехай написал перед открытием в соцсетях, что "наши намерения ясны, армия (самопровозглашенной - ред.) республики Косово готова присоединиться к семье НАТО". Косовоалбанские силы участвуют в маневрах и миссиях альянса не в первый раз. "Оставайтесь едиными в рамках общей цели по укреплению сотрудничества и увеличению оперативной совместимости между силами союзников", - цитирует Радио и телевидение Косово обращение Османи на церемонии. Она напомнила, что нынешние учения НАТО совпадают по времени с годовщиной бомбардировок Югославии авиацией НАТО 24 марта - 10 июня 1999 года, что она назвала "годовщиной освобождения Косово". Этап учений Defender 2023 будет проходить после церемонии открытия с 21 мая до 2 июня в регионе Западных Балкан, ожидается, что в нем примут участие свыше 7 тысяч военнослужащих США и 17 тысяч военных из 20 стран-членов альянса и государств-партнёров. По данным Радио и телевидения Косово контингент СБК из 1,3 тысячи бойцов будет одним из крупнейших. Вместе с ними в маневрах примут участие военные из Албании и Северной Македонии. В Черногории на минувшей неделе в порту Бар прошла выгрузка техники Североатлантического альянса для маневров. Черногорский этап учений по данным минобороны республики начнется на предстоящей неделе и носит название "Незамедлительный ответ" Immediate response 2023". Власти республики обещали гражданам, что в рамках маневров не будет стрельб на полигоне Синяевина в центре страны, где ранее граждане и экоактивисты неоднократно проводили протесты против учений НАТО. Несмотря на это "защитники Синяевины" призвали сторонников собраться 22 мая близ полигона, на случай появления военных и необходимости нового протеста. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.

https://ria.ru/20230520/nato-1873060055.html

https://ria.ru/20230517/serbiya-1872246252.html

https://ria.ru/20230421/vuchich-1866771127.html

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в мире, косово, нато, альбин курти, eucom, оон, сша, приштина