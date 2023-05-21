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Глава МИД Турции Чавушоглу посоветовал лидеру оппозиции быть серьезнее - РИА Новости, 21.05.2023
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23:51 21.05.2023 (обновлено: 23:52 21.05.2023)
https://ria.ru/20230521/turtsiya-1873298740.html
Глава МИД Турции Чавушоглу посоветовал лидеру оппозиции быть серьезнее
Глава МИД Турции Чавушоглу посоветовал лидеру оппозиции быть серьезнее - РИА Новости, 21.05.2023
Глава МИД Турции Чавушоглу посоветовал лидеру оппозиции быть серьезнее
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в воскресенье, что у властей Турции нет никаких свидетельств якобы попыток вмешательства РФ в выборы в Турции, а... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T23:51
2023-05-21T23:52
в мире
россия
турция
кемаль кылычдароглу
мевлют чавушоглу
президентские выборы в турции
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СТАМБУЛ, 21 мая – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в воскресенье, что у властей Турции нет никаких свидетельств якобы попыток вмешательства РФ в выборы в Турции, а выдвинувшему такие обвинения кандидату в президенты от оппозиции Кемалю Кылычдароглу следует быть более серьезным. Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя заявление Кылычдароглу якобы о вмешательстве РФ в выборы, заявил, что Москва не вмешивается во внутреннюю политику и в электоральные процессы других государств. Президент Турции Тайиип Эрдоган призвал Кылычдароглу "постыдиться" после его заявлений о якобы вмешательстве РФ в выборы в стране. Заместитель главы Народно-республиканской партии Огуз Салыджы отмечал РИА Новости, что турецкая оппозиция выступает против вмешательства в выборы со стороны любого государства, в том числе США, он также отказался комментировать источники сведений о якобы "вмешательстве РФ". "Господин Кылычдароглу стал угрожать России. Ошибочно вот так портить наши отношения с какой-либо страной... Я задал ему вопрос, есть ли у него доказательства, какой-то документ. Он ответил: "у меня сложилось такое впечатление". Стремящийся ко власти в Турции лидер оппозиции должен быть более серьезным. Мы (власти – ред.) также никаких сведений об этом не получали", - заявил министр в интервью телеканалу Habertürk. Кылычдароглу в своем первом полноценном обращении после первого тура выборов призвал голосовать за него, чтобы прекратить поток нелегальных мигрантов в страну, и назвал Эрдогана "псевдолидером, подчиняющимся России". Согласно итоговым результатам первого тура президентских выборов, Эрдогана поддержали 49,52% избирателей, Кылычдароглу – 44,88%. Второй тур президентских выборов назначен на 28 мая. Для победы кандидату необходимо набрать простое большинство голосов.
https://ria.ru/20230521/vybory-1873269790.html
https://ria.ru/20230516/turtsiya-1871971493.html
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в мире, россия, турция, кемаль кылычдароглу, мевлют чавушоглу, президентские выборы в турции
В мире, Россия, Турция, Кемаль Кылычдароглу, Мевлют Чавушоглу, Президентские выборы в Турции
Глава МИД Турции Чавушоглу посоветовал лидеру оппозиции быть серьезнее

Глава МИД Турции Чавушоглу посоветовал Кылычдароглу быть серьезнее после его слов о России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 21 мая – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в воскресенье, что у властей Турции нет никаких свидетельств якобы попыток вмешательства РФ в выборы в Турции, а выдвинувшему такие обвинения кандидату в президенты от оппозиции Кемалю Кылычдароглу следует быть более серьезным.
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя заявление Кылычдароглу якобы о вмешательстве РФ в выборы, заявил, что Москва не вмешивается во внутреннюю политику и в электоральные процессы других государств. Президент Турции Тайиип Эрдоган призвал Кылычдароглу "постыдиться" после его заявлений о якобы вмешательстве РФ в выборы в стране. Заместитель главы Народно-республиканской партии Огуз Салыджы отмечал РИА Новости, что турецкая оппозиция выступает против вмешательства в выборы со стороны любого государства, в том числе США, он также отказался комментировать источники сведений о якобы "вмешательстве РФ".
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"Господин Кылычдароглу стал угрожать России. Ошибочно вот так портить наши отношения с какой-либо страной... Я задал ему вопрос, есть ли у него доказательства, какой-то документ. Он ответил: "у меня сложилось такое впечатление". Стремящийся ко власти в Турции лидер оппозиции должен быть более серьезным. Мы (власти – ред.) также никаких сведений об этом не получали", - заявил министр в интервью телеканалу Habertürk.
«
"Если вы выступаете с утверждением, то будьте добры поделиться с государством документами, доказательствами, в ином случае это предвыборная пропаганда. Нацеливаться на какую-то страну на основании "впечатления" нельзя", - подчеркнул министр.
Кылычдароглу в своем первом полноценном обращении после первого тура выборов призвал голосовать за него, чтобы прекратить поток нелегальных мигрантов в страну, и назвал Эрдогана "псевдолидером, подчиняющимся России".
Согласно итоговым результатам первого тура президентских выборов, Эрдогана поддержали 49,52% избирателей, Кылычдароглу – 44,88%.
Второй тур президентских выборов назначен на 28 мая. Для победы кандидату необходимо набрать простое большинство голосов.
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В миреРоссияТурцияКемаль КылычдароглуМевлют ЧавушоглуПрезидентские выборы в Турции
 
 
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