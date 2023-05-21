Глава МИД Турции Чавушоглу посоветовал лидеру оппозиции быть серьезнее
Глава МИД Турции Чавушоглу посоветовал Кылычдароглу быть серьезнее после его слов о России
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
СТАМБУЛ, 21 мая – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в воскресенье, что у властей Турции нет никаких свидетельств якобы попыток вмешательства РФ в выборы в Турции, а выдвинувшему такие обвинения кандидату в президенты от оппозиции Кемалю Кылычдароглу следует быть более серьезным.
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя заявление Кылычдароглу якобы о вмешательстве РФ в выборы, заявил, что Москва не вмешивается во внутреннюю политику и в электоральные процессы других государств. Президент Турции Тайиип Эрдоган призвал Кылычдароглу "постыдиться" после его заявлений о якобы вмешательстве РФ в выборы в стране. Заместитель главы Народно-республиканской партии Огуз Салыджы отмечал РИА Новости, что турецкая оппозиция выступает против вмешательства в выборы со стороны любого государства, в том числе США, он также отказался комментировать источники сведений о якобы "вмешательстве РФ".
"Господин Кылычдароглу стал угрожать России. Ошибочно вот так портить наши отношения с какой-либо страной... Я задал ему вопрос, есть ли у него доказательства, какой-то документ. Он ответил: "у меня сложилось такое впечатление". Стремящийся ко власти в Турции лидер оппозиции должен быть более серьезным. Мы (власти – ред.) также никаких сведений об этом не получали", - заявил министр в интервью телеканалу Habertürk.
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"Если вы выступаете с утверждением, то будьте добры поделиться с государством документами, доказательствами, в ином случае это предвыборная пропаганда. Нацеливаться на какую-то страну на основании "впечатления" нельзя", - подчеркнул министр.
Кылычдароглу в своем первом полноценном обращении после первого тура выборов призвал голосовать за него, чтобы прекратить поток нелегальных мигрантов в страну, и назвал Эрдогана "псевдолидером, подчиняющимся России".
Согласно итоговым результатам первого тура президентских выборов, Эрдогана поддержали 49,52% избирателей, Кылычдароглу – 44,88%.
Второй тур президентских выборов назначен на 28 мая. Для победы кандидату необходимо набрать простое большинство голосов.