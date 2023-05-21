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Мужчина умер во время своего первого отпуска, потерявшись в аэропорту
Мужчина умер во время своего первого отпуска, потерявшись в аэропорту - РИА Новости, 21.05.2023
Мужчина умер во время своего первого отпуска, потерявшись в аэропорту
На Канарских островах нашли мертвым британского туриста, который пропал в местном аэропорту перед вылетом на родину, сообщает таблоид The Daily Mail. РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T05:41
2023-05-21T05:41
2023-05-21T10:10
в мире
канарские острова
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. На Канарских островах нашли мертвым британского туриста, который пропал в местном аэропорту перед вылетом на родину, сообщает таблоид The Daily Mail.Как пишет издание, 44-летний Роберт Кэмпбелл отправился в свой первый отпуск за границей вместе с другом. Незадолго до вылета домой мужчина почувствовал себя плохо, его доставили в больницу, при этом врачи после осмотра признали его состояние приемлемым для перелета.Однако в аэропорту, накануне вылета, Кэмпбелл и его спутник разминулись, мужчина перестал выходить на связь. Семья британца, опасаясь за своего близкого, обратилась с призывом помочь с его поисками, двое родственников Кэмпбелла отправились на Канарские острова, чтобы разыскать пропавшего.Через несколько дней сестра британца сообщила, что Кэмпбелла обнаружили мертвым. Родственники объявили сбор пожертвований для организации транспортировки и похорон британца. Подробности случившегося и обстоятельства гибели мужчины остались неизвестными.
https://ria.ru/20230410/turist-1864150602.html
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в мире, канарские острова
В мире, Канарские острова
Мужчина умер во время своего первого отпуска, потерявшись в аэропорту
DM: на Канарских островах нашли мертвым британского туриста, потерявшегося в аэропорту