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Мужчина умер во время своего первого отпуска, потерявшись в аэропорту

Мужчина умер во время своего первого отпуска, потерявшись в аэропорту - РИА Новости, 21.05.2023

Мужчина умер во время своего первого отпуска, потерявшись в аэропорту

На Канарских островах нашли мертвым британского туриста, который пропал в местном аэропорту перед вылетом на родину, сообщает таблоид The Daily Mail. РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T05:41

2023-05-21T05:41

2023-05-21T10:10

в мире

канарские острова

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. На Канарских островах нашли мертвым британского туриста, который пропал в местном аэропорту перед вылетом на родину, сообщает таблоид The Daily Mail.Как пишет издание, 44-летний Роберт Кэмпбелл отправился в свой первый отпуск за границей вместе с другом. Незадолго до вылета домой мужчина почувствовал себя плохо, его доставили в больницу, при этом врачи после осмотра признали его состояние приемлемым для перелета.Однако в аэропорту, накануне вылета, Кэмпбелл и его спутник разминулись, мужчина перестал выходить на связь. Семья британца, опасаясь за своего близкого, обратилась с призывом помочь с его поисками, двое родственников Кэмпбелла отправились на Канарские острова, чтобы разыскать пропавшего.Через несколько дней сестра британца сообщила, что Кэмпбелла обнаружили мертвым. Родственники объявили сбор пожертвований для организации транспортировки и похорон британца. Подробности случившегося и обстоятельства гибели мужчины остались неизвестными.

https://ria.ru/20230410/turist-1864150602.html

канарские острова

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в мире, канарские острова