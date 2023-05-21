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Российские силы нанесли огневое поражение двум бригадам и одному полку ВСУ
Российские силы нанесли огневое поражение двум бригадам и одному полку ВСУ - РИА Новости, 21.05.2023
Российские силы нанесли огневое поражение двум бригадам и одному полку ВСУ
Российские военные вскрыли перемещения двух украинских бригад и одного полка и нанесли им огневое поражение, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T05:03
2023-05-21T05:03
2023-05-21T06:56
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российские военные вскрыли перемещения двух украинских бригад и одного полка и нанесли им огневое поражение, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Центр" Александр Савчук. "На невском участке и в районе Серебрянского лесничества силами и средствами разведки группировки "Центр" вскрыты перемещения личного состава на технике 66-й механизированной бригады, 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 15-го полка национальной гвардии Украины. В результате огневого воздействия артиллерийских подразделений группировки "Центр" противник понес значительные потери в личном составе и технике", - сказал Савчук.Он добавил, что на краснолиманском направлении расчет реактивной системы залпового огня "Смерч" поразил позиции украинских военных. Кроме того, по словам Савчука, артиллерийские подразделения российской группировки в ходе контрбатарейной борьбы вскрыли и подавили позиции ствольной артиллерии и минометов противника. Начальник пресс-центра добавил, что авиация нанесла удары по складам боеприпасов, опорным пунктам и пунктам временной дислокации украинских войск в районах населенных пунктов Ямполовка, Кременная, Червоная Диброва.
https://ria.ru/20230521/artemovska-1873180123.html
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Кременная, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российские силы нанесли огневое поражение двум бригадам и одному полку ВСУ
Минобороны: группировка "Центр" нанесла огневое поражение двум бригадам и одному полку ВСУ