https://ria.ru/20230521/tsentr-1873190570.html

Российские силы нанесли огневое поражение двум бригадам и одному полку ВСУ

Российские силы нанесли огневое поражение двум бригадам и одному полку ВСУ - РИА Новости, 21.05.2023

Российские силы нанесли огневое поражение двум бригадам и одному полку ВСУ

Российские военные вскрыли перемещения двух украинских бригад и одного полка и нанесли им огневое поражение, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T05:03

2023-05-21T05:03

2023-05-21T06:56

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российские военные вскрыли перемещения двух украинских бригад и одного полка и нанесли им огневое поражение, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Центр" Александр Савчук. "На невском участке и в районе Серебрянского лесничества силами и средствами разведки группировки "Центр" вскрыты перемещения личного состава на технике 66-й механизированной бригады, 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 15-го полка национальной гвардии Украины. В результате огневого воздействия артиллерийских подразделений группировки "Центр" противник понес значительные потери в личном составе и технике", - сказал Савчук.Он добавил, что на краснолиманском направлении расчет реактивной системы залпового огня "Смерч" поразил позиции украинских военных. Кроме того, по словам Савчука, артиллерийские подразделения российской группировки в ходе контрбатарейной борьбы вскрыли и подавили позиции ствольной артиллерии и минометов противника. Начальник пресс-центра добавил, что авиация нанесла удары по складам боеприпасов, опорным пунктам и пунктам временной дислокации украинских войск в районах населенных пунктов Ямполовка, Кременная, Червоная Диброва.

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