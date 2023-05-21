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При обстреле Токмака, по уточненным данным, погиб человек - РИА Новости, 21.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:50 21.05.2023
https://ria.ru/20230521/tokmak-1873239089.html
При обстреле Токмака, по уточненным данным, погиб человек
При обстреле Токмака, по уточненным данным, погиб человек - РИА Новости, 21.05.2023
При обстреле Токмака, по уточненным данным, погиб человек
Три человека погибли, один погиб, по уточненным данным, при обстреле города Токмак в Запорожской области, сообщил в воскресенье журналистам представитель... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T14:50
2023-05-21T14:50
специальная военная операция на украине
токмак
запорожская область
россия
вооруженные силы украины
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Три человека погибли, один погиб, по уточненным данным, при обстреле города Токмак в Запорожской области, сообщил в воскресенье журналистам представитель оперативных служб. Ранее сообщалось об одном погибшем в результате обстрела со стороны украинских боевиков города Токмак. "В результате обстрела один горожанин погиб и ещё трое получили ранения разной степени тяжести. Повреждены два трансформатора в РЭС, электроподстанция у школы и здание кафе",- уточнил представитель оперативных служб.
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токмак
запорожская область
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токмак, запорожская область, россия, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Токмак, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При обстреле Токмака, по уточненным данным, погиб человек

В запорожской области при обстреле Токмака один человек погиб, трое пострадали

© РИА Новости / Мария МарикянТокмак
Токмак - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© РИА Новости / Мария Марикян
Токмак. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Три человека погибли, один погиб, по уточненным данным, при обстреле города Токмак в Запорожской области, сообщил в воскресенье журналистам представитель оперативных служб.
Ранее сообщалось об одном погибшем в результате обстрела со стороны украинских боевиков города Токмак.
"В результате обстрела один горожанин погиб и ещё трое получили ранения разной степени тяжести. Повреждены два трансформатора в РЭС, электроподстанция у школы и здание кафе",- уточнил представитель оперативных служб.
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Специальная военная операция на УкраинеТокмакЗапорожская областьРоссияВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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