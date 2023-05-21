https://ria.ru/20230521/tokmak-1873239089.html

При обстреле Токмака, по уточненным данным, погиб человек

При обстреле Токмака, по уточненным данным, погиб человек - РИА Новости, 21.05.2023

При обстреле Токмака, по уточненным данным, погиб человек

Три человека погибли, один погиб, по уточненным данным, при обстреле города Токмак в Запорожской области, сообщил в воскресенье журналистам представитель... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T14:50

2023-05-21T14:50

2023-05-21T14:50

специальная военная операция на украине

токмак

запорожская область

россия

вооруженные силы украины

происшествия

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МЕЛИТОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Три человека погибли, один погиб, по уточненным данным, при обстреле города Токмак в Запорожской области, сообщил в воскресенье журналистам представитель оперативных служб. Ранее сообщалось об одном погибшем в результате обстрела со стороны украинских боевиков города Токмак. "В результате обстрела один горожанин погиб и ещё трое получили ранения разной степени тяжести. Повреждены два трансформатора в РЭС, электроподстанция у школы и здание кафе",- уточнил представитель оперативных служб.

https://ria.ru/20230521/delo-1873235963.html

токмак

запорожская область

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токмак, запорожская область, россия, вооруженные силы украины, происшествия