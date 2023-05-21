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В Подмосковье мальчика нашли мертвым в сарае, где его заперли друзья - РИА Новости, 21.05.2023
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14:59 21.05.2023 (обновлено: 18:12 21.05.2023)
https://ria.ru/20230521/telo-1873240104.html
В Подмосковье мальчика нашли мертвым в сарае, где его заперли друзья
В Подмосковье мальчика нашли мертвым в сарае, где его заперли друзья - РИА Новости, 21.05.2023
В Подмосковье мальчика нашли мертвым в сарае, где его заперли друзья
В Подмосковье одиннадцатилетнего мальчика нашли мертвым после пожара в сарае, где его заперли приятели, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T14:59
2023-05-21T18:12
происшествия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В Подмосковье одиннадцатилетнего мальчика нашли мертвым после пожара в сарае, где его заперли приятели, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка Следственного комитета России.По информации ведомства, это произошло 19 мая в Раменском. Дети поссорились с приятелем и заперли его в сарае, закрыв дверь на засов и заколотив его гвоздем.Следователи возбудили уголовное дело. Они установили детей, участвовавших в инциденте, изъяли у них мобильные телефоны, а сейчас ищут других очевидцев произошедшего. Эксперты осмотрели место пожара и назначили экспертизу для точного определения очага возгорания и его причин.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье мальчика нашли мертвым в сарае, где его заперли друзья

Тело 11-летнего мальчика нашли в Подмосковье после пожара в сарае, где его заперли друзья

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В Подмосковье одиннадцатилетнего мальчика нашли мертвым после пожара в сарае, где его заперли приятели, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка Следственного комитета России.
По информации ведомства, это произошло 19 мая в Раменском. Дети поссорились с приятелем и заперли его в сарае, закрыв дверь на засов и заколотив его гвоздем.
«

"В дальнейшем произошло возгорание, по предварительным данным экспертов, внутри помещения. Самостоятельно дети не смогли открыть дверь и обратились за помощью к прохожим. Когда на место прибыли экстренные службы, тело мальчика было обнаружено внутри сарая со следами термического воздействия", — говорится в релизе.

Следователи возбудили уголовное дело. Они установили детей, участвовавших в инциденте, изъяли у них мобильные телефоны, а сейчас ищут других очевидцев произошедшего. Эксперты осмотрели место пожара и назначили экспертизу для точного определения очага возгорания и его причин.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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