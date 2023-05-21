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В США за пять лет произошло более тысячи инцидентов со стрельбой в школах - РИА Новости, 21.05.2023
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02:15 21.05.2023
https://ria.ru/20230521/strelba-1873186359.html
В США за пять лет произошло более тысячи инцидентов со стрельбой в школах
В США за пять лет произошло более тысячи инцидентов со стрельбой в школах - РИА Новости, 21.05.2023
В США за пять лет произошло более тысячи инцидентов со стрельбой в школах
В США за последние пять лет произошло более 1 тысячи инцидентов с применением огнестрельного оружия в школах, что значительно больше по сравнению с любым другим РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T02:15
2023-05-21T02:15
сша
джо байден
в мире
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ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. В США за последние пять лет произошло более 1 тысячи инцидентов с применением огнестрельного оружия в школах, что значительно больше по сравнению с любым другим аналогичным периодом за прошедшие полвека, говорится в отчете исследовательского центра K-12 School Shooting Database, занимающегося сбором данных по случаям стрельбы в американских школах. Согласно данным центра, начиная с 2018 года по настоящий момент в школах США произошло около 1050 инцидентов с применением огнестрельного оружия. С 1970 по 2017 включительно в школах страны фиксировалось не более 60 аналогичных случаев в год, в то же время с 2018 по 2023 включительно центр регистрировал по меньшей мере 115 случаев ежегодно. В отчете отмечается, что самой частой причиной конфликтов с применением огнестрельного оружия в американских школах становилось "обострение споров". Наиболее частым местом становления инцидентов на территории школ становилась парковка для автотранспорта. По времени дня конфликты чаще всего происходили в рамках интервала, посвященного утренним занятиям. В 38% случаев инцидент заканчивался побегом инициатора с его последующим задержанием, в 33,4% подозреваемым удавалось скрыться. В 8,5% случаев подозреваемые сдавались полиции, при этом в 7,7% инцидент заканчивался их самоубийством. Большинство конфликтов с огнестрельным оружием происходило в старших классах (63,1%). Борьба с "эпидемией вооруженного насилия", как характеризует происходящее в стране президент США Джо Байден, является декларируемым приоритетом его администрации, однако значительных подвижек в этом процессе не происходит. Лишь с начала текущего года в США произошло более 130 случаев стрельбы в общественных местах. В инцидентах с применением огнестрельного оружия погибли порядка 4,3 тысячи человек.
https://ria.ru/20230515/serbiya-1871858078.html
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сша, джо байден, в мире
США, Джо Байден, В мире
В США за пять лет произошло более тысячи инцидентов со стрельбой в школах

K-12 SSD: в США за последние пять лет произошло более тысячи случаев со стрельбой в школах

© AFP 2023 / Brendan SmialowskiИмпровизированный мемориал на месте стрельбы в школе в Нэшвилле
Импровизированный мемориал на месте стрельбы в школе в Нэшвилле - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© AFP 2023 / Brendan Smialowski
Импровизированный мемориал на месте стрельбы в школе в Нэшвилле. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. В США за последние пять лет произошло более 1 тысячи инцидентов с применением огнестрельного оружия в школах, что значительно больше по сравнению с любым другим аналогичным периодом за прошедшие полвека, говорится в отчете исследовательского центра K-12 School Shooting Database, занимающегося сбором данных по случаям стрельбы в американских школах.
Согласно данным центра, начиная с 2018 года по настоящий момент в школах США произошло около 1050 инцидентов с применением огнестрельного оружия. С 1970 по 2017 включительно в школах страны фиксировалось не более 60 аналогичных случаев в год, в то же время с 2018 по 2023 включительно центр регистрировал по меньшей мере 115 случаев ежегодно.
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В отчете отмечается, что самой частой причиной конфликтов с применением огнестрельного оружия в американских школах становилось "обострение споров". Наиболее частым местом становления инцидентов на территории школ становилась парковка для автотранспорта. По времени дня конфликты чаще всего происходили в рамках интервала, посвященного утренним занятиям.
В 38% случаев инцидент заканчивался побегом инициатора с его последующим задержанием, в 33,4% подозреваемым удавалось скрыться. В 8,5% случаев подозреваемые сдавались полиции, при этом в 7,7% инцидент заканчивался их самоубийством. Большинство конфликтов с огнестрельным оружием происходило в старших классах (63,1%).
Борьба с "эпидемией вооруженного насилия", как характеризует происходящее в стране президент США Джо Байден, является декларируемым приоритетом его администрации, однако значительных подвижек в этом процессе не происходит. Лишь с начала текущего года в США произошло более 130 случаев стрельбы в общественных местах. В инцидентах с применением огнестрельного оружия погибли порядка 4,3 тысячи человек.
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