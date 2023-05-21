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В Госдуме объяснили позицию США по Крыму их животным страхом

В Госдуме объяснили позицию США по Крыму их животным страхом - РИА Новости, 21.05.2023

В Госдуме объяснили позицию США по Крыму их животным страхом

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что разрешение США украинским войскам наносить удары по Крыму американским... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T23:46

2023-05-21T23:46

2023-05-21T23:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что разрешение США украинским войскам наносить удары по Крыму американским оружием, "продиктовано животным страхом". Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN заявил, что Вашингтон не возражает против использования украинскими войсками американского оружия для ударов по Крыму, назвав при этом полуостров "территорией Украины". Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". "После нашей победы в Артемовске не только в Киеве, но и в Вашингтоне поселился страх перед русским солдатом, перед русским оружием. В животном страхе Салливан, а раньше Блинкен, Нуланд дают фактически разрешение на убийства мирных жителей. Тем самым подтверждают сущность США как террористического государства", - сказал РИА Новости Ивлев. По его словам, "киевские фашистские деятели Подоляк, Буданов и другие", выполняя указания США, "как настоящие последователи нацистского доктора Менгеле, уже готовы убить всех крымчан только за то, что они живут в Крыму". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230521/zelenskiy-1873258804.html

https://ria.ru/20230521/zaluzhnyy-1873271700.html

https://ria.ru/20230519/zelenskiy-1872770348.html

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россия, госдума рф, сша, украина, леонид ивлев, джейк салливан