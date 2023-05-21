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ВСУ отводят терминалы Starlink в тыловые районы, рассказал пленный - РИА Новости, 21.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:50 21.05.2023 (обновлено: 22:47 21.05.2023)
https://ria.ru/20230521/starlink-1873275151.html
ВСУ отводят терминалы Starlink в тыловые районы, рассказал пленный
ВСУ отводят терминалы Starlink в тыловые районы, рассказал пленный - РИА Новости, 21.05.2023
ВСУ отводят терминалы Starlink в тыловые районы, рассказал пленный
ВСУ отводят оборудование связи Starlink от линии соприкосновения в тыловые районы, сообщил военнослужащий 14-ой бригады нацгвардии Украины Василий Ленив, взятый РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T19:50
2023-05-21T22:47
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
украина
spacex
starlink
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 21 мая — РИА Новости. ВСУ отводят оборудование связи Starlink от линии соприкосновения в тыловые районы, сообщил военнослужащий 14-ой бригады нацгвардии Украины Василий Ленив, взятый в плен под населенным пунктом Спорное. "На восемь человек у нас была одна радиостанция, это очень мало. А Starlink были в километрах 20-30 на позициях (в тыловых районах. — Прим. ред.)", — рассказал собеседник агентства.По его словам, на позициях у линии фронта практически отсутствует командный состав. Ранее один из попавших в плен украинских боевиков рассказывал, что на позициях активно используется сеть Starlink, при этом ВСУ сталкиваются с серьезными проблемами при поломках оборудования. Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.
https://ria.ru/20230501/nds-1869020048.html
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Украинский военнопленный об отводе терминалов Starlink в тыловые районы
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в мире, технологии, украина, spacex, starlink, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Украина, SpaceX, Starlink, Вооруженные силы Украины, Донбасс
ВСУ отводят терминалы Starlink в тыловые районы, рассказал пленный

Пленный украинский солдат Ленив сообщил об отводе ВСУ терминалов Starlink в тыловые районы

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ЛУГАНСК, 21 мая — РИА Новости. ВСУ отводят оборудование связи Starlink от линии соприкосновения в тыловые районы, сообщил военнослужащий 14-ой бригады нацгвардии Украины Василий Ленив, взятый в плен под населенным пунктом Спорное.
"На восемь человек у нас была одна радиостанция, это очень мало. А Starlink были в километрах 20-30 на позициях (в тыловых районах. — Прим. ред.)", — рассказал собеседник агентства.
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По его словам, на позициях у линии фронта практически отсутствует командный состав.
«
"Из командиров на позициях был сержант один. Командиров взводов я даже и не видел. Они все в тылу сидели. Обращение ужасное было", — отметил Ленив.
Ранее один из попавших в плен украинских боевиков рассказывал, что на позициях активно используется сеть Starlink, при этом ВСУ сталкиваются с серьезными проблемами при поломках оборудования.
Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреТехнологииУкраинаSpaceXStarlinkВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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