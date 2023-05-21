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ВСУ отводят терминалы Starlink в тыловые районы, рассказал пленный
ВСУ отводят терминалы Starlink в тыловые районы, рассказал пленный - РИА Новости, 21.05.2023
ВСУ отводят терминалы Starlink в тыловые районы, рассказал пленный
ВСУ отводят оборудование связи Starlink от линии соприкосновения в тыловые районы, сообщил военнослужащий 14-ой бригады нацгвардии Украины Василий Ленив, взятый РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T19:50
2023-05-21T19:50
2023-05-21T22:47
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ЛУГАНСК, 21 мая — РИА Новости. ВСУ отводят оборудование связи Starlink от линии соприкосновения в тыловые районы, сообщил военнослужащий 14-ой бригады нацгвардии Украины Василий Ленив, взятый в плен под населенным пунктом Спорное. "На восемь человек у нас была одна радиостанция, это очень мало. А Starlink были в километрах 20-30 на позициях (в тыловых районах. — Прим. ред.)", — рассказал собеседник агентства.По его словам, на позициях у линии фронта практически отсутствует командный состав. Ранее один из попавших в плен украинских боевиков рассказывал, что на позициях активно используется сеть Starlink, при этом ВСУ сталкиваются с серьезными проблемами при поломках оборудования. Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.
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Украинский военнопленный об отводе терминалов Starlink в тыловые районы
Украинский военнопленный об отводе терминалов Starlink в тыловые районы
2023-05-21T19:50
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ВСУ отводят терминалы Starlink в тыловые районы, рассказал пленный
Пленный украинский солдат Ленив сообщил об отводе ВСУ терминалов Starlink в тыловые районы
ЛУГАНСК, 21 мая — РИА Новости. ВСУ отводят оборудование связи Starlink от линии соприкосновения в тыловые районы, сообщил военнослужащий 14-ой бригады нацгвардии Украины Василий Ленив, взятый в плен под населенным пунктом Спорное.
"На восемь человек у нас была одна радиостанция, это очень мало. А Starlink были в километрах 20-30 на позициях (в тыловых районах. — Прим. ред.)", — рассказал собеседник агентства.
На Украине истек период льготного импорта генераторов и терминалов Starlink
По его словам, на позициях у линии фронта практически отсутствует командный состав.
«
"Из командиров на позициях был сержант один. Командиров взводов я даже и не видел. Они все в тылу сидели. Обращение ужасное было", — отметил Ленив.
Ранее один из попавших в плен украинских боевиков рассказывал, что на позициях активно используется сеть Starlink, при этом ВСУ сталкиваются с серьезными проблемами при поломках оборудования.
Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.
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