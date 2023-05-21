https://ria.ru/20230521/starlink-1873275151.html

ВСУ отводят терминалы Starlink в тыловые районы, рассказал пленный

ВСУ отводят терминалы Starlink в тыловые районы, рассказал пленный - РИА Новости, 21.05.2023

ВСУ отводят терминалы Starlink в тыловые районы, рассказал пленный

ВСУ отводят оборудование связи Starlink от линии соприкосновения в тыловые районы, сообщил военнослужащий 14-ой бригады нацгвардии Украины Василий Ленив, взятый РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T19:50

2023-05-21T19:50

2023-05-21T22:47

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ЛУГАНСК, 21 мая — РИА Новости. ВСУ отводят оборудование связи Starlink от линии соприкосновения в тыловые районы, сообщил военнослужащий 14-ой бригады нацгвардии Украины Василий Ленив, взятый в плен под населенным пунктом Спорное. "На восемь человек у нас была одна радиостанция, это очень мало. А Starlink были в километрах 20-30 на позициях (в тыловых районах. — Прим. ред.)", — рассказал собеседник агентства.По его словам, на позициях у линии фронта практически отсутствует командный состав. Ранее один из попавших в плен украинских боевиков рассказывал, что на позициях активно используется сеть Starlink, при этом ВСУ сталкиваются с серьезными проблемами при поломках оборудования. Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.

https://ria.ru/20230501/nds-1869020048.html

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Украинский военнопленный об отводе терминалов Starlink в тыловые районы Украинский военнопленный об отводе терминалов Starlink в тыловые районы 2023-05-21T19:50 true PT2M41S

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в мире, технологии, украина, spacex, starlink, вооруженные силы украины, донбасс