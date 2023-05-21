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Спецоперация, 21 мая: освобождение Артемовска в ДНР завершено - РИА Новости, 21.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:14 21.05.2023
https://ria.ru/20230521/spetsoperatsiya-1873293030.html
Спецоперация, 21 мая: освобождение Артемовска в ДНР завершено
Спецоперация, 21 мая: освобождение Артемовска в ДНР завершено - РИА Новости, 21.05.2023
Спецоперация, 21 мая: освобождение Артемовска в ДНР завершено
Министерство обороны в воскресенье сообщило об освобождении Артемовска в Донецкой Народной Республике. РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T23:14
2023-05-21T23:14
специальная военная операция на украине
хиросима (префектура)
украина
южная корея
g7
владимир зеленский
джо байден
владимир путин
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Министерство обороны в воскресенье сообщило об освобождении Артемовска в Донецкой Народной Республике. Оно завершилось минувшей ночью в результате наступательных действий штурмовых отрядов "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки российских войск.Президент России Владимир Путин поздравил группу "Вагнер" и всех российских бойцов с освобождением Артемовска, сообщили в пресс-службе Кремля, отметив, что "все отличившиеся будут представлены к государственным наградам". Саммит лидеров G7 в ХиросимеВладимир Зеленский на полях саммита лидеров G7, который прошел в Японии с 19 по 21 мая, сравнил пострадавшую от американской ядерной бомбы Хиросиму с Артемовском, отвечая на вопрос, не лучше было бы провести дискуссию о мирных переговорах. Президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине, он включает в себя артиллерийские боеприпасы и бронетехнику. Байден сообщил, что получил от Владимира Зеленского "категорические заверения" в том, что украинские войска не станут использовать американские истребители F-16 для ударов по "российской географической территории". Американский президент отметил, что изложил Зеленскому планы по подготовке украинских летчиков к пилотированию американских истребителей F-16 и других самолетов четвертого поколения. Глава Белого Дома добавил, что современные самолеты западного производства не будут задействованы в ожидаемом украинском наступлении, "если предположить, что оно начнется завтра или через неделю, две, пять, семь или десять", но в более долгосрочной перспективе дадут возможность наносить удары по российским штабам, которые пока вне досягаемости. Ранение ЗалужногоГлавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил тяжелое ранение при ракетном ударе по штабу в начале мая и может покинуть свой пост, заявил РИА Новости представитель хакерской группы "Джокер ДНР" со ссылкой на агентуру в украинских войсках. Сообщается, что главком перенес несколько сложных операций и состояние здоровья не позволит ему продолжать исполнять свои обязанности.
https://ria.ru/20230521/voennye-1873282204.html
https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873255321.html
хиросима (префектура)
украина
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хиросима (префектура), украина, южная корея, g7, владимир зеленский, джо байден, владимир путин, сцкк, россия, чвк "вагнер", вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Хиросима (префектура), Украина, Южная Корея, G7, Владимир Зеленский, Джо Байден, Владимир Путин, СЦКК, Россия, ЧВК "Вагнер", Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Спецоперация, 21 мая: освобождение Артемовска в ДНР завершено

Минобороны сообщило об освобождении Артемовска, с чем Путин поздравил всех бойцов

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоец ЧВК "Вагнер" в Артемовске
Боец ЧВК Вагнер в Артемовске - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© РИА Новости
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Боец ЧВК "Вагнер" в Артемовске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Министерство обороны в воскресенье сообщило об освобождении Артемовска в Донецкой Народной Республике.
Оно завершилось минувшей ночью в результате наступательных действий штурмовых отрядов "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки российских войск.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
Пленный рассказал о проблемах с обеспечением украинских бойцов на передовой
Вчера, 20:52
Президент России Владимир Путин поздравил группу "Вагнер" и всех российских бойцов с освобождением Артемовска, сообщили в пресс-службе Кремля, отметив, что "все отличившиеся будут представлены к государственным наградам".

Саммит лидеров G7 в Хиросиме

Владимир Зеленский на полях саммита лидеров G7, который прошел в Японии с 19 по 21 мая, сравнил пострадавшую от американской ядерной бомбы Хиросиму с Артемовском, отвечая на вопрос, не лучше было бы провести дискуссию о мирных переговорах.
Президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине, он включает в себя артиллерийские боеприпасы и бронетехнику.
Байден сообщил, что получил от Владимира Зеленского "категорические заверения" в том, что украинские войска не станут использовать американские истребители F-16 для ударов по "российской географической территории". Американский президент отметил, что изложил Зеленскому планы по подготовке украинских летчиков к пилотированию американских истребителей F-16 и других самолетов четвертого поколения.
Глава Белого Дома добавил, что современные самолеты западного производства не будут задействованы в ожидаемом украинском наступлении, "если предположить, что оно начнется завтра или через неделю, две, пять, семь или десять", но в более долгосрочной перспективе дадут возможность наносить удары по российским штабам, которые пока вне досягаемости.

Ранение Залужного

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил тяжелое ранение при ракетном ударе по штабу в начале мая и может покинуть свой пост, заявил РИА Новости представитель хакерской группы "Джокер ДНР" со ссылкой на агентуру в украинских войсках. Сообщается, что главком перенес несколько сложных операций и состояние здоровья не позволит ему продолжать исполнять свои обязанности.
Поврежденные многоэтажные дома в Артемовске - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
Россия освободила Артемовск. Он же Бахмут
Вчера, 17:09
 
Специальная военная операция на УкраинеХиросима (префектура)УкраинаЮжная КореяG7Владимир ЗеленскийДжо БайденВладимир ПутинСЦККРоссияЧВК "Вагнер"Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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