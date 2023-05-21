https://ria.ru/20230521/spetsoperatsiya-1873293030.html

Спецоперация, 21 мая: освобождение Артемовска в ДНР завершено

Спецоперация, 21 мая: освобождение Артемовска в ДНР завершено - РИА Новости, 21.05.2023

Спецоперация, 21 мая: освобождение Артемовска в ДНР завершено

Министерство обороны в воскресенье сообщило об освобождении Артемовска в Донецкой Народной Республике. РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T23:14

2023-05-21T23:14

2023-05-21T23:14

специальная военная операция на украине

хиросима (префектура)

украина

южная корея

g7

владимир зеленский

джо байден

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873206200_0:270:2878:1888_1920x0_80_0_0_f68d6e8eec5ce4b9bee0797b554b5779.jpg

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Министерство обороны в воскресенье сообщило об освобождении Артемовска в Донецкой Народной Республике. Оно завершилось минувшей ночью в результате наступательных действий штурмовых отрядов "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки российских войск.Президент России Владимир Путин поздравил группу "Вагнер" и всех российских бойцов с освобождением Артемовска, сообщили в пресс-службе Кремля, отметив, что "все отличившиеся будут представлены к государственным наградам". Саммит лидеров G7 в ХиросимеВладимир Зеленский на полях саммита лидеров G7, который прошел в Японии с 19 по 21 мая, сравнил пострадавшую от американской ядерной бомбы Хиросиму с Артемовском, отвечая на вопрос, не лучше было бы провести дискуссию о мирных переговорах. Президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине, он включает в себя артиллерийские боеприпасы и бронетехнику. Байден сообщил, что получил от Владимира Зеленского "категорические заверения" в том, что украинские войска не станут использовать американские истребители F-16 для ударов по "российской географической территории". Американский президент отметил, что изложил Зеленскому планы по подготовке украинских летчиков к пилотированию американских истребителей F-16 и других самолетов четвертого поколения. Глава Белого Дома добавил, что современные самолеты западного производства не будут задействованы в ожидаемом украинском наступлении, "если предположить, что оно начнется завтра или через неделю, две, пять, семь или десять", но в более долгосрочной перспективе дадут возможность наносить удары по российским штабам, которые пока вне досягаемости. Ранение ЗалужногоГлавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил тяжелое ранение при ракетном ударе по штабу в начале мая и может покинуть свой пост, заявил РИА Новости представитель хакерской группы "Джокер ДНР" со ссылкой на агентуру в украинских войсках. Сообщается, что главком перенес несколько сложных операций и состояние здоровья не позволит ему продолжать исполнять свои обязанности.

https://ria.ru/20230521/voennye-1873282204.html

https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873255321.html

хиросима (префектура)

украина

южная корея

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

хиросима (префектура), украина, южная корея, g7, владимир зеленский, джо байден, владимир путин, сцкк, россия, чвк "вагнер", вооруженные силы украины, вооруженные силы рф