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Кубанские казаки отправили почти 1,8 тысячи тонн гумпомощи в зону СВО
Кубанские казаки отправили почти 1,8 тысячи тонн гумпомощи в зону СВО - РИА Новости, 21.05.2023
Кубанские казаки отправили почти 1,8 тысячи тонн гумпомощи в зону СВО
Кубанские казаки доставили 1780 тонн гуманитарных грузов в зону СВО с начала спецоперации, более 170 тонн гумпомощи было собрано и отправлено казаками в течение РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T19:39
2023-05-21T19:39
2023-05-21T19:45
надежные люди
луганская народная республика
херсонская область
александр власов
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КРАСНОДАР, 21 мая - РИА Новости. Кубанские казаки доставили 1780 тонн гуманитарных грузов в зону СВО с начала спецоперации, более 170 тонн гумпомощи было собрано и отправлено казаками в течение последних трех недель, сообщил вице-губернатор Кубани, войсковой атаман Александр Власов. "Казачьи общества продолжают активный сбор и доставку гуманитарной помощи на территорию четырех новых субъектов Российской Федерации, предназначенной для участников специальной операции, местных жителей, социальных учреждений, многодетных семей. За три недели в зону специальной военной операции было отправлено свыше 170 тонн помощи. Всего кубанские казаки уже доставили более 1780 тонн гуманитарных грузов", - передает пресс-служба краевой администрации слова Власова. Уточняется, что в этот раз были собраны необходимые техсредства, одежда, продукты питания, средства личной гигиены, маскировочные сети, окопные свечи, носилки и медикаменты, отправлены автомобили повышенной проходимости. Казаки доставляют гуманитарную помощь в города Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20230420/gumpomosch-1870241554.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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луганская народная республика, херсонская область , александр власов
Надежные люди, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Александр Власов
Кубанские казаки отправили почти 1,8 тысячи тонн гумпомощи в зону СВО
Кубанские казаки отправили 1780 тонн гумпомощи бойцам в зоне спецоперации
КРАСНОДАР, 21 мая - РИА Новости.
Кубанские казаки доставили 1780 тонн гуманитарных грузов в зону СВО с начала спецоперации, более 170 тонн гумпомощи было собрано и отправлено казаками в течение последних трех недель, сообщил вице-губернатор
Кубани, войсковой атаман Александр Власов.
"Казачьи общества продолжают активный сбор и доставку гуманитарной помощи на территорию четырех новых субъектов Российской Федерации, предназначенной для участников специальной операции, местных жителей, социальных учреждений, многодетных семей. За три недели в зону специальной военной операции было отправлено свыше 170 тонн помощи. Всего кубанские казаки уже доставили более 1780 тонн гуманитарных грузов", - передает пресс-служба краевой администрации слова Власова.
Уточняется, что в этот раз были собраны необходимые техсредства, одежда, продукты питания, средства личной гигиены, маскировочные сети, окопные свечи, носилки и медикаменты, отправлены автомобили повышенной проходимости. Казаки доставляют гуманитарную помощь в города Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.
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