https://ria.ru/20230521/spetsoperatsiya-1873272879.html

Кубанские казаки отправили почти 1,8 тысячи тонн гумпомощи в зону СВО

Кубанские казаки отправили почти 1,8 тысячи тонн гумпомощи в зону СВО - РИА Новости, 21.05.2023

Кубанские казаки отправили почти 1,8 тысячи тонн гумпомощи в зону СВО

Кубанские казаки доставили 1780 тонн гуманитарных грузов в зону СВО с начала спецоперации, более 170 тонн гумпомощи было собрано и отправлено казаками в течение РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T19:39

2023-05-21T19:39

2023-05-21T19:45

надежные люди

луганская народная республика

херсонская область

александр власов

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КРАСНОДАР, 21 мая - РИА Новости. Кубанские казаки доставили 1780 тонн гуманитарных грузов в зону СВО с начала спецоперации, более 170 тонн гумпомощи было собрано и отправлено казаками в течение последних трех недель, сообщил вице-губернатор Кубани, войсковой атаман Александр Власов. "Казачьи общества продолжают активный сбор и доставку гуманитарной помощи на территорию четырех новых субъектов Российской Федерации, предназначенной для участников специальной операции, местных жителей, социальных учреждений, многодетных семей. За три недели в зону специальной военной операции было отправлено свыше 170 тонн помощи. Всего кубанские казаки уже доставили более 1780 тонн гуманитарных грузов", - передает пресс-служба краевой администрации слова Власова. Уточняется, что в этот раз были собраны необходимые техсредства, одежда, продукты питания, средства личной гигиены, маскировочные сети, окопные свечи, носилки и медикаменты, отправлены автомобили повышенной проходимости. Казаки доставляют гуманитарную помощь в города Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20230420/gumpomosch-1870241554.html

луганская народная республика

херсонская область

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луганская народная республика, херсонская область , александр власов