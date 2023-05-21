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Российская авиация и артиллерия уничтожили украинский ЗРК С-300 в ДНР
Российская авиация и артиллерия уничтожили украинский ЗРК С-300 в ДНР - РИА Новости, 21.05.2023
Российская авиация и артиллерия уничтожили украинский ЗРК С-300 в ДНР
Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия уничтожили за сутки украинский комплекс С-300 и поразили командный пункт бригады... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T13:13
2023-05-21T13:13
2023-05-21T13:18
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
зрк с-300
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия уничтожили за сутки украинский комплекс С-300 и поразили командный пункт бригады теробороны, заявили в сводке Минобороны РФ. Уточняется, что всего оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки были поражены 103 артиллерийских подразделения украинских военных на огневых позициях, живая сила и военная техника в 134 районах.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Российская авиация и артиллерия уничтожили украинский ЗРК С-300 в ДНР
Минобороны России: артиллерия и авиация уничтожили украинский С-300 в районе Желтого в ДНР