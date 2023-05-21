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Российская авиация и артиллерия уничтожили украинский ЗРК С-300 в ДНР

Российская авиация и артиллерия уничтожили украинский ЗРК С-300 в ДНР - РИА Новости, 21.05.2023

Российская авиация и артиллерия уничтожили украинский ЗРК С-300 в ДНР

Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия уничтожили за сутки украинский комплекс С-300 и поразили командный пункт бригады... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T13:13

2023-05-21T13:13

2023-05-21T13:18

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

зрк с-300

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия уничтожили за сутки украинский комплекс С-300 и поразили командный пункт бригады теробороны, заявили в сводке Минобороны РФ. Уточняется, что всего оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки были поражены 103 артиллерийских подразделения украинских военных на огневых позициях, живая сила и военная техника в 134 районах.

запорожская область

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, запорожская область, зрк с-300, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф