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Российская авиация и артиллерия уничтожили украинский ЗРК С-300 в ДНР - РИА Новости, 21.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:13 21.05.2023 (обновлено: 13:18 21.05.2023)
https://ria.ru/20230521/spetsoperatsiya-1873227046.html
Российская авиация и артиллерия уничтожили украинский ЗРК С-300 в ДНР
Российская авиация и артиллерия уничтожили украинский ЗРК С-300 в ДНР - РИА Новости, 21.05.2023
Российская авиация и артиллерия уничтожили украинский ЗРК С-300 в ДНР
Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия уничтожили за сутки украинский комплекс С-300 и поразили командный пункт бригады... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T13:13
2023-05-21T13:18
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
зрк с-300
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия уничтожили за сутки украинский комплекс С-300 и поразили командный пункт бригады теробороны, заявили в сводке Минобороны РФ. Уточняется, что всего оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки были поражены 103 артиллерийских подразделения украинских военных на огневых позициях, живая сила и военная техника в 134 районах.
запорожская область
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безопасность, запорожская область, зрк с-300, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, ЗРК С-300, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российская авиация и артиллерия уничтожили украинский ЗРК С-300 в ДНР

Минобороны России: артиллерия и авиация уничтожили украинский С-300 в районе Желтого в ДНР

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Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия уничтожили за сутки украинский комплекс С-300 и поразили командный пункт бригады теробороны, заявили в сводке Минобороны РФ.
«
"В районе населенного пункта Желтое Донецкой Народной Республики уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс С-300. В районе населенного пункта Полтавка Запорожской области поражен командный пункт 102-й бригады территориальной обороны", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Уточняется, что всего оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки были поражены 103 артиллерийских подразделения украинских военных на огневых позициях, живая сила и военная техника в 134 районах.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
20 мая, 15:30
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьЗРК С-300Донецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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