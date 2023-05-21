https://ria.ru/20230521/sovet-1873188085.html

Бывший врач Белого дома дал Байдену откровенный совет

Бывший врач Белого дома дал Байдену откровенный совет - РИА Новости, 21.05.2023

Бывший врач Белого дома дал Байдену откровенный совет

Президент США Джо Байден не может исполнять свои обязанности из-за когнитивных проблем, ему следует "серьезно" поговорить на эту тему с врачами и близкими,... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T03:39

2023-05-21T03:39

2023-05-21T03:46

в мире

сша

джо байден

ронни джексон

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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден не может исполнять свои обязанности из-за когнитивных проблем, ему следует "серьезно" поговорить на эту тему с врачами и близкими, такое мнение высказал бывший врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон.Как заявил конгрессмен в своем Twitter, Байден, а также два сенатора-демократа, 90-летняя Дайэнн Файнстайн и перенесший инсульт Джон Феттерман, грозят США неприятностями."Факт: все они когнитивно неспособны выполнять свою работу. На карту поставлена национальная безопасность нашей страны! Им нужно сесть и серьезно поговорить со своими врачами и семьями", - добавил Джексон.Ранее представители Республиканской партии обратились к Байдену с письмом, в котором потребовали от него либо пройти проверку умственных способностей, либо отказаться от участия в выборах 2024 года. Инициатором письма стал Джексон, а всего его подписал 61 республиканец. Они обращают внимание на то, что с тех пор как Байден стал президентом, отправляли три письма с подобными запросами, но Белый дом все их проигнорировал.Байден, которому уже 80 лет, стал самым пожилым президентом США в истории. Он регулярно попадает в нелепые ситуации и допускает ляпы.

https://ria.ru/20230328/bayden-1861402287.html

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в мире, сша, джо байден, ронни джексон