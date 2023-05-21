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Бывший врач Белого дома дал Байдену откровенный совет
Бывший врач Белого дома дал Байдену откровенный совет - РИА Новости, 21.05.2023
Бывший врач Белого дома дал Байдену откровенный совет
Президент США Джо Байден не может исполнять свои обязанности из-за когнитивных проблем, ему следует "серьезно" поговорить на эту тему с врачами и близкими,... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T03:39
2023-05-21T03:39
2023-05-21T03:46
в мире
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джо байден
ронни джексон
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден не может исполнять свои обязанности из-за когнитивных проблем, ему следует "серьезно" поговорить на эту тему с врачами и близкими, такое мнение высказал бывший врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон.Как заявил конгрессмен в своем Twitter, Байден, а также два сенатора-демократа, 90-летняя Дайэнн Файнстайн и перенесший инсульт Джон Феттерман, грозят США неприятностями."Факт: все они когнитивно неспособны выполнять свою работу. На карту поставлена национальная безопасность нашей страны! Им нужно сесть и серьезно поговорить со своими врачами и семьями", - добавил Джексон.Ранее представители Республиканской партии обратились к Байдену с письмом, в котором потребовали от него либо пройти проверку умственных способностей, либо отказаться от участия в выборах 2024 года. Инициатором письма стал Джексон, а всего его подписал 61 республиканец. Они обращают внимание на то, что с тех пор как Байден стал президентом, отправляли три письма с подобными запросами, но Белый дом все их проигнорировал.Байден, которому уже 80 лет, стал самым пожилым президентом США в истории. Он регулярно попадает в нелепые ситуации и допускает ляпы.
https://ria.ru/20230328/bayden-1861402287.html
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в мире, сша, джо байден, ронни джексон
В мире, США, Джо Байден, Ронни Джексон
Бывший врач Белого дома дал Байдену откровенный совет
Экс-врач Белого дома Джексон посоветовал Байдену серьезно обсудить здоровье с медиками
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден не может исполнять свои обязанности из-за когнитивных проблем, ему следует "серьезно" поговорить на эту тему с врачами и близкими, такое мнение высказал бывший врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон.
Как заявил конгрессмен в своем Twitter, Байден
, а также два сенатора-демократа, 90-летняя Дайэнн Файнстайн и перенесший инсульт Джон Феттерман, грозят США
неприятностями.
"Факт: все они когнитивно неспособны выполнять свою работу. На карту поставлена национальная безопасность нашей страны! Им нужно сесть и серьезно поговорить со своими врачами и семьями", - добавил Джексон.
Ранее представители Республиканской партии обратились к Байдену с письмом, в котором потребовали от него либо пройти проверку умственных способностей, либо отказаться от участия в выборах 2024 года. Инициатором письма стал Джексон, а всего его подписал 61 республиканец. Они обращают внимание на то, что с тех пор как Байден стал президентом, отправляли три письма с подобными запросами, но Белый дом все их проигнорировал.
Байден, которому уже 80 лет, стал самым пожилым президентом США в истории. Он регулярно попадает в нелепые ситуации и допускает ляпы.
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