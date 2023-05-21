https://ria.ru/20230521/sobaka-1873187377.html
Кинолог развеял миф о том, что собака выбирает только одного хозяина
Кинолог развеял миф о том, что собака выбирает только одного хозяина - РИА Новости, 21.05.2023
Кинолог развеял миф о том, что собака выбирает только одного хозяина
Мнение о том, что собака выбирает одного хозяина раз и навсегда, — всего лишь заблуждение, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T03:05
2023-05-21T03:05
2023-05-21T13:55
владимир голубев (кинолог)
российская кинологическая федерация (ркф)
общество
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Мнение о том, что собака выбирает одного хозяина раз и навсегда, — всего лишь заблуждение, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. По словам специалиста, если все члены семьи активно занимаются воспитанием собаки, а их поведение последовательно и понятно ей, то она будет слушаться и испытывать привязанность к хозяевам. Кинолог добавил, что собака выбирает как хозяина человека, с которым больше общается, который кажется ей безопасным, предсказуемым, кто ухаживает за ней и кормит ее. Питомцу важно чувствовать, что рядом с хозяином безопасно и комфортно. Поэтому если собака ощущает тревогу и не может предсказать действия или реакции человека, она не захочет выстраивать с ним здоровые отношения. Чем больше внимания хозяин уделяет собаке, чем больше она испытывает положительных эмоций при общении с ним, тем больше вероятность того, что она привяжется к этому человеку. Именно поэтому питомец, живущий в семье, испытывает привязанность не к кому-то одному, но и ко всем членам семьи, если они активно взаимодействуют с ним, пояснил Голубев. Он также рассказал, что собаки способны легко перестраиваться, когда попадают в руки к заботливым и ответственным владельцам. У животного сформируются новые привязанности, если будущий хозяин будет внимателен к нуждам питомца и сможет завоевать его доверие грамотным подходом к воспитанию. Поэтому президент РКФ призвал не бояться, что собака не сможет почувствовать себя комфортно с другими людьми, если она уже была в семье и по каким-то причинам ей нужно найти новый дом. "Собака с течением времени может забыть человека, особенно, если не будет с ним встречаться время от времени. Такая способность позволяет собакам достаточно легко адаптироваться к новым условиям жизни", — отметил он. Однако события и людей, с которыми связаны сильные эмоции, собаки запоминают хорошо, добавил кинолог. Поэтому они помнят владельцев, к которым у них была сильная привязанность, а также тех, кто вызывал у них страх, но быстро забывают семьи, в которых эмоциональной связи не было.
https://ria.ru/20230416/sobaki-1865605461.html
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владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф), общество
Владимир Голубев (кинолог), Российская Кинологическая Федерация (РКФ), Общество
Кинолог развеял миф о том, что собака выбирает только одного хозяина
Кинолог Голубев: то, что собака выбирает одного хозяина навсегда, является заблуждением
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Мнение о том, что собака выбирает одного хозяина раз и навсегда, — всего лишь заблуждение, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
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"Это миф — считать, что собака раз и навсегда выбирает для себя только одного хозяина, которого беспрекословно слушается. Для питомца все живущие с ним на одной территории в равной степени значимы, если все они участвуют в его воспитании и уходе за ним", — объяснил он.
По словам специалиста, если все члены семьи активно занимаются воспитанием собаки, а их поведение последовательно и понятно ей, то она будет слушаться и испытывать привязанность к хозяевам.
Кинолог добавил, что собака выбирает как хозяина человека, с которым больше общается, который кажется ей безопасным, предсказуемым, кто ухаживает за ней и кормит ее. Питомцу важно чувствовать, что рядом с хозяином безопасно и комфортно. Поэтому если собака ощущает тревогу и не может предсказать действия или реакции человека, она не захочет выстраивать с ним здоровые отношения.
Чем больше внимания хозяин уделяет собаке, чем больше она испытывает положительных эмоций при общении с ним, тем больше вероятность того, что она привяжется к этому человеку. Именно поэтому питомец, живущий в семье, испытывает привязанность не к кому-то одному, но и ко всем членам семьи, если они активно взаимодействуют с ним, пояснил Голубев.
Он также рассказал, что собаки способны легко перестраиваться, когда попадают в руки к заботливым и ответственным владельцам. У животного сформируются новые привязанности, если будущий хозяин будет внимателен к нуждам питомца и сможет завоевать его доверие грамотным подходом к воспитанию. Поэтому президент РКФ призвал не бояться, что собака не сможет почувствовать себя комфортно с другими людьми, если она уже была в семье и по каким-то причинам ей нужно найти новый дом.
"Собака с течением времени может забыть человека, особенно, если не будет с ним встречаться время от времени. Такая способность позволяет собакам достаточно легко адаптироваться к новым условиям жизни", — отметил он.
Однако события и людей, с которыми связаны сильные эмоции, собаки запоминают хорошо, добавил кинолог. Поэтому они помнят владельцев, к которым у них была сильная привязанность, а также тех, кто вызывал у них страх, но быстро забывают семьи, в которых эмоциональной связи не было.
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