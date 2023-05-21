https://ria.ru/20230521/simferopol-1873299033.html

В Симферополе устанавливают причину обесточивания части города

В Симферополе устанавливают причину обесточивания части города - РИА Новости, 21.05.2023

В Симферополе устанавливают причину обесточивания части города

Причина обесточивания нескольких районов Симферополя устанавливается, сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев. РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T23:56

2023-05-21T23:56

2023-05-21T23:56

происшествия

симферополь

олег крючков

крымэнерго

россия

республика крым

жкх

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости. Причина обесточивания нескольких районов Симферополя устанавливается, сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев. Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что в Симферополе произошло технологическое отключение, сработала автоматика. В свою очередь, в предприятии "Крымэнерго" сообщили, что специалисты уже приступили к ликвидации последствий аварии. "В результате технологического нарушения на линии 110 кВ были обесточены абоненты в городе Симферополе. Отключенная нагрузка составила 42 МВт", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230521/reka-1873246286.html

симферополь

россия

республика крым

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происшествия, симферополь, олег крючков, крымэнерго, россия, республика крым, жкх