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В Симферополе устанавливают причину обесточивания части города
В Симферополе устанавливают причину обесточивания части города - РИА Новости, 21.05.2023
В Симферополе устанавливают причину обесточивания части города
Причина обесточивания нескольких районов Симферополя устанавливается, сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев. РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T23:56
2023-05-21T23:56
2023-05-21T23:56
происшествия
симферополь
олег крючков
крымэнерго
россия
республика крым
жкх
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости. Причина обесточивания нескольких районов Симферополя устанавливается, сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев. Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что в Симферополе произошло технологическое отключение, сработала автоматика. В свою очередь, в предприятии "Крымэнерго" сообщили, что специалисты уже приступили к ликвидации последствий аварии. "В результате технологического нарушения на линии 110 кВ были обесточены абоненты в городе Симферополе. Отключенная нагрузка составила 42 МВт", - говорится в сообщении.
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происшествия, симферополь, олег крючков, крымэнерго, россия, республика крым, жкх
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В Симферополе устанавливают причину обесточивания части города
Мэр Симферополя Афанасьев: причина обесточивания части Симферополя устанавливается