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В Симферополе устанавливают причину обесточивания части города - РИА Новости, 21.05.2023
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23:56 21.05.2023
https://ria.ru/20230521/simferopol-1873299033.html
В Симферополе устанавливают причину обесточивания части города
В Симферополе устанавливают причину обесточивания части города - РИА Новости, 21.05.2023
В Симферополе устанавливают причину обесточивания части города
Причина обесточивания нескольких районов Симферополя устанавливается, сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев. РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T23:56
2023-05-21T23:56
происшествия
симферополь
олег крючков
крымэнерго
россия
республика крым
жкх
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости. Причина обесточивания нескольких районов Симферополя устанавливается, сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев. Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что в Симферополе произошло технологическое отключение, сработала автоматика. В свою очередь, в предприятии "Крымэнерго" сообщили, что специалисты уже приступили к ликвидации последствий аварии. "В результате технологического нарушения на линии 110 кВ были обесточены абоненты в городе Симферополе. Отключенная нагрузка составила 42 МВт", - говорится в сообщении.
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происшествия, симферополь, олег крючков, крымэнерго, россия, республика крым, жкх
Происшествия, Симферополь, Олег Крючков, Крымэнерго, Россия, Республика Крым, ЖКХ
В Симферополе устанавливают причину обесточивания части города

Мэр Симферополя Афанасьев: причина обесточивания части Симферополя устанавливается

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкСимферопольская ТЭЦ АО "КрымТЭЦ"
Симферопольская ТЭЦ АО КрымТЭЦ - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Симферопольская ТЭЦ АО "КрымТЭЦ". Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости. Причина обесточивания нескольких районов Симферополя устанавливается, сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев.
Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что в Симферополе произошло технологическое отключение, сработала автоматика.
«
"В Симферополе некоторые районы города остались без света. Специалисты выясняют причины и работают над их устранением. Свет появится примерно через 30 минут", - написал Афанасьев в своем телеграм-канале.
В свою очередь, в предприятии "Крымэнерго" сообщили, что специалисты уже приступили к ликвидации последствий аварии.
"В результате технологического нарушения на линии 110 кВ были обесточены абоненты в городе Симферополе. Отключенная нагрузка составила 42 МВт", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияСимферопольОлег КрючковКрымэнергоРоссияРеспублика КрымЖКХ
 
 
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