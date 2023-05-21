https://ria.ru/20230521/simferopol-1873297606.html
В Симферополе произошло технологическое отключение электроэнергии
В Симферополе произошло технологическое отключение электроэнергии - РИА Новости, 21.05.2023
В Симферополе произошло технологическое отключение электроэнергии
Технологическое отключение электроэнергии произошло в Симферополе, сработала автоматика, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T23:40
2023-05-21T23:40
2023-05-21T23:40
происшествия
симферополь
жкх
олег крючков
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости. Технологическое отключение электроэнергии произошло в Симферополе, сработала автоматика, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. По его словам, электроэнергия вернется в дома симферопольцев "через 30-40 минут".
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происшествия, симферополь, жкх, олег крючков, республика крым, россия
Происшествия, Симферополь, ЖКХ, Олег Крючков, Республика Крым, Россия
В Симферополе произошло технологическое отключение электроэнергии
В Крыму сообщили о произошедшем в Симферополе технологическом отключении электроэнергии