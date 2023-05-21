https://ria.ru/20230521/shkola-1873270285.html
В Рязани в школе обрушилась часть потолка
В Рязани в школе обрушилась часть потолка - РИА Новости, 21.05.2023
В Рязани в школе обрушилась часть потолка
Часть потолочного перекрытия обрушилась в школе №21 города Рязани, проводится обследование помещений, занятия для учащихся будут проводиться дистанционно,... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T19:18
2023-05-21T19:18
2023-05-21T19:18
происшествия
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РЯЗАНЬ, 21 мая – РИА Новости. Часть потолочного перекрытия обрушилась в школе №21 города Рязани, проводится обследование помещений, занятия для учащихся будут проводиться дистанционно, сообщила администрация города. “Двадцать первого мая в школе №21 произошло обрушение части потолочного перекрытия на четвертом этаже здания. Эксперты ООО “Центр строительных конструкций и материалов” проводят обследование помещений четвертого этажа”, - говорится в сообщении на сайте мэрии. Отмечается, что первоклассники ушли на летние каникулы, для остальных школьников последний день занятий – 26 мая. Уроки будут проводить дистанционно и с использованием электронных образовательных ресурсов. Пункт проведения экзаменов в рамках государственной итоговой аттестации на базе этой школы не планировался, учащиеся будут сдавать их в других образовательных учреждениях.
https://ria.ru/20230520/rebenok-1873167910.html
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происшествия, рязань, россия
Происшествия, Рязань, Россия
В Рязани в школе обрушилась часть потолка
В школе №21 в Рязань обрушилась часть потолочного перекрытия