https://ria.ru/20230521/sanktsii-1873262108.html
МИД: санкционное давление G7 на Россию вызвало кризис продовольствия в мире
МИД: санкционное давление G7 на Россию вызвало кризис продовольствия в мире - РИА Новости, 21.05.2023
МИД: санкционное давление G7 на Россию вызвало кризис продовольствия в мире
Созданный G7 механизм санкционного давления стал причиной мирового продовольственного и энергетического кризиса, от "барьеров" на поставки продукции из России... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T18:14
2023-05-21T18:14
2023-05-21T18:14
в мире
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хиросима (префектура)
владимир зеленский
g7
международное энергетическое агентство
япония
оон
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Созданный G7 механизм санкционного давления стал причиной мирового продовольственного и энергетического кризиса, от "барьеров" на поставки продукции из России страдают нуждающиеся страны, заявили в воскресенье в МИД России, комментируя прошедший в Хиросиме саммит лидеров G7. "Созданный "семеркой" механизм коллективного санкционного давления стал причиной мирового продовольственного и энергетического кризиса… От возводимых странами "семерки" барьеров на поставки российской продовольственной продукции страдают наиболее нуждающиеся страны", - говорится в сообщении дипведомства об итогах саммита. В 2023 году председательство в "группе семи" перешло Японии. Саммит прошел в Хиросиме 19-21 мая. Помимо стран "семерки" приглашение на него получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, Всемирной организации здравоохранения и Всемирной торговой организации. В субботу на саммит также приехал Владимир Зеленский.
https://ria.ru/20230521/sammit-1873243019.html
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в мире, россия, хиросима (префектура), владимир зеленский, g7, международное энергетическое агентство, япония, оон, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Хиросима (префектура), Владимир Зеленский, G7, Международное энергетическое агентство, Япония, ООН, Санкции в отношении России
МИД: санкционное давление G7 на Россию вызвало кризис продовольствия в мире
МИД: санкционное давление G7 на Россию вызвало кризис продовольствия и энергии в мире