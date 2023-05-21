https://ria.ru/20230521/sammit-1873243019.html

МИД России прокомментировал итоги саммита G7 в Хиросиме

МИД России прокомментировал итоги саммита G7 в Хиросиме - РИА Новости, 21.05.2023

МИД России прокомментировал итоги саммита G7 в Хиросиме

Семерка" буквально "зациклилась" на всеобъемлющей конфронтации с Москвой, заявили в МИД РФ в воскресенье. РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T15:19

2023-05-21T15:19

2023-05-21T15:46

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. "Семерка" буквально "зациклилась" на всеобъемлющей конфронтации с Москвой, заявили в МИД РФ в воскресенье."Семерка" буквально "зациклилась" на всеобъемлющей конфронтации с Россией. Усилиями США она взяла на себя функции штаба планирования санкционных мер и других элементов "гибридной" войны против нашей страны, включая определение масштаба и сроков западных военных поставок киевскому режиму. В этом сегодня смысл существования объединения", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20230521/sammit-1873242258.html

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россия, в мире, сша, москва