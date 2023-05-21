https://ria.ru/20230521/sallivan-1873276786.html

Белый дом: США не возражают против ударов по Крыму из американского оружия

Белый дом: США не возражают против ударов по Крыму из американского оружия - РИА Новости, 21.05.2023

Белый дом: США не возражают против ударов по Крыму из американского оружия

Вашингтон не возражает против использования ВСУ американского оружия для ударов по Крыму, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T19:59

2023-05-21T19:59

2023-05-21T22:33

в мире

украина

джейк салливан

джо байден

владимир зеленский

нато

g7

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Вашингтон не возражает против использования ВСУ американского оружия для ударов по Крыму, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN."Мы не устанавливали каких-либо ограничений Украине для ударов по территориям в пределах ее международно признанных границ. <…> А Крым, по нашему мнению, — это Украина", — сказал он.При этом Салливан отметил, что США не поддерживают украинские атаки с применением натовских вооружений вглубь России.В воскресенье Джо Байден заявил, что ВСУ, по заверениям киевских властей, "не будут использовать обещанные американские истребители F-16 для ударов по географической территории России". Ранее Салливан сообщал, что США и их союзники по мере обучения украинских пилотов решат, кто и в каком количестве поставит киевской армии эти самолеты.Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова назвала подобные заявления Белого дома имитацией правового поведения.

https://ria.ru/20230521/bayden-1873249853.html

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2023

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, джейк салливан, джо байден, владимир зеленский, нато, g7, вооруженные силы украины, f-16, сша, мария захарова