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Белый дом: США не возражают против ударов по Крыму из американского оружия - РИА Новости, 21.05.2023
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19:59 21.05.2023 (обновлено: 22:33 21.05.2023)
https://ria.ru/20230521/sallivan-1873276786.html
Белый дом: США не возражают против ударов по Крыму из американского оружия
Белый дом: США не возражают против ударов по Крыму из американского оружия - РИА Новости, 21.05.2023
Белый дом: США не возражают против ударов по Крыму из американского оружия
Вашингтон не возражает против использования ВСУ американского оружия для ударов по Крыму, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T19:59
2023-05-21T22:33
в мире
украина
джейк салливан
джо байден
владимир зеленский
нато
g7
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Вашингтон не возражает против использования ВСУ американского оружия для ударов по Крыму, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN."Мы не устанавливали каких-либо ограничений Украине для ударов по территориям в пределах ее международно признанных границ. &lt;…&gt; А Крым, по нашему мнению, — это Украина", — сказал он.При этом Салливан отметил, что США не поддерживают украинские атаки с применением натовских вооружений вглубь России.В воскресенье Джо Байден заявил, что ВСУ, по заверениям киевских властей, "не будут использовать обещанные американские истребители F-16 для ударов по географической территории России". Ранее Салливан сообщал, что США и их союзники по мере обучения украинских пилотов решат, кто и в каком количестве поставит киевской армии эти самолеты.Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова назвала подобные заявления Белого дома имитацией правового поведения.
https://ria.ru/20230521/bayden-1873249853.html
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в мире, украина, джейк салливан, джо байден, владимир зеленский, нато, g7, вооруженные силы украины, f-16, сша, мария захарова
В мире, Украина, Джейк Салливан, Джо Байден, Владимир Зеленский, НАТО, G7, Вооруженные силы Украины, F-16, Специальная военная операция на Украине, США, Мария Захарова
Белый дом: США не возражают против ударов по Крыму из американского оружия

Салливан: США не вводили ограничения на использование ВСУ оружия для ударов по Крыму

© AP Photo / Evan VucciCоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Вашингтон не возражает против использования ВСУ американского оружия для ударов по Крыму, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN.
"Мы не устанавливали каких-либо ограничений Украине для ударов по территориям в пределах ее международно признанных границ. <…> А Крым, по нашему мнению, — это Украина", — сказал он.
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При этом Салливан отметил, что США не поддерживают украинские атаки с применением натовских вооружений вглубь России.
В воскресенье Джо Байден заявил, что ВСУ, по заверениям киевских властей, "не будут использовать обещанные американские истребители F-16 для ударов по географической территории России". Ранее Салливан сообщал, что США и их союзники по мере обучения украинских пилотов решат, кто и в каком количестве поставит киевской армии эти самолеты.
Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова назвала подобные заявления Белого дома имитацией правового поведения.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДжейк СалливанДжо БайденВладимир ЗеленскийНАТОG7Вооруженные силы УкраиныF-16СШАМария Захарова
 
 
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