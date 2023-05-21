https://ria.ru/20230521/reka-1873246286.html

На реке Очаковка в Москве не выявили пены и других загрязняющих веществ

На реке Очаковка в Москве не выявили пены и других загрязняющих веществ - РИА Новости, 21.05.2023

На реке Очаковка в Москве не выявили пены и других загрязняющих веществ

Пены и других загрязняющих веществ на реке Очаковка в Москве не выявлено, вода в реке естественного цвета, сообщается в Telegram-канале Мосводостока. РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T15:46

2023-05-21T15:46

2023-05-21T15:46

происшествия

москва

мосводосток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861858471_0:0:3083:1735_1920x0_80_0_0_7d0b985da9f390620832b8d798992f31.jpg

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Пены и других загрязняющих веществ на реке Очаковка в Москве не выявлено, вода в реке естественного цвета, сообщается в Telegram-канале Мосводостока. "Сегодня некоторые источники сообщили о странной пене на поверхности воды реки Очаковки. На место оперативно прибыла бригада "Мосводостока". Пены и других загрязняющих веществ не выявлено. Вода в реке естественного цвета", - говорится в сообщении.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, мосводосток