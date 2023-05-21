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На реке Очаковка в Москве не выявили пены и других загрязняющих веществ
На реке Очаковка в Москве не выявили пены и других загрязняющих веществ - РИА Новости, 21.05.2023
На реке Очаковка в Москве не выявили пены и других загрязняющих веществ
Пены и других загрязняющих веществ на реке Очаковка в Москве не выявлено, вода в реке естественного цвета, сообщается в Telegram-канале Мосводостока. РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T15:46
2023-05-21T15:46
2023-05-21T15:46
происшествия
москва
мосводосток
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Пены и других загрязняющих веществ на реке Очаковка в Москве не выявлено, вода в реке естественного цвета, сообщается в Telegram-канале Мосводостока. "Сегодня некоторые источники сообщили о странной пене на поверхности воды реки Очаковки. На место оперативно прибыла бригада "Мосводостока". Пены и других загрязняющих веществ не выявлено. Вода в реке естественного цвета", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мосводосток
Происшествия, Москва, Мосводосток
На реке Очаковка в Москве не выявили пены и других загрязняющих веществ
Мосводосток не выявил пены и других загрязняющих веществ на реке Очаковка в Москве