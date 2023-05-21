https://ria.ru/20230521/raketa-1873198873.html
На Байконуре установили ракету с "Прогрессом МС-23"
На Байконуре установили ракету с "Прогрессом МС-23" - РИА Новости, 21.05.2023
На Байконуре установили ракету с "Прогрессом МС-23"
Ракету "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-23", который доставит на Международную космическую станцию рабочее место для открытого космоса, бауманский... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T08:23
2023-05-21T08:23
2023-05-21T09:04
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Ракету "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-23", который доставит на Международную космическую станцию рабочее место для открытого космоса, бауманский наноспутник с солнечным парусом и оборудование для эксперимента по выращиванию кристаллов, установили на стартовом столе космодрома Байконур, сообщил в воскресенье в Telegram-канале "Роскосмос". Старт ракеты запланирован на 15.56 мск 24 мая. В "Роскосмосе" сообщали, что грузовик доставит на МКС около 2,5 тонны грузов, в том числе почти 500 килограммов топлива для дозаправки станции, 630 килограммов питьевой воды и 40 килограммов азота. Также в "Прогресс" уложили ресурсное оборудование и инструменты, расходные материалы, одежду, продукты питания и санитарно-гигиенические средства. Корабль привезет на станцию универсальное рабочее место УРМ-Д, которое космонавты во время выхода в открытый космос установят на внешней поверхности модуля "Звезда" российского сегмента МКС. Еще одной работой в открытом космосе станет запуск наноспутника "Парус-МГТУ", с помощью которого будет отработана технология солнечного паруса. Спутник и пусковое устройство также доставит "Прогресс МС-23". Кроме этого, на грузовике прилетит видеоспектральная система для наблюдения земной поверхности для эксперимента "Ураган", перчаточный бокс "Главбокс-С", аппаратура и оборудование для экспериментов "Асептик", "Спланх", "Коррекция", "Нейроиммунитет", "Сепарация" и эксперимента по выращиванию однородных кристаллов "Вампир". На ракету нанесли изображения, посвященные 300-летию Перми и 60-летию полета первой женщины (Валентины Терешковой) в космос. Трехсуточный полет Терешковой на корабле "Восток-6" состоялся 16-19 июня 1963 года.
https://ria.ru/20230411/kononenko-1864292251.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роскосмос, байконур (город), космос - риа наука
Роскосмос, Байконур (город), Космос - РИА Наука
На Байконуре установили ракету с "Прогрессом МС-23"
"Роскосмос": ракету с космическим грузовиком "Прогресс МС-23" установили на Байконуре
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости.
Ракету "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-23", который доставит на Международную космическую станцию рабочее место для открытого космоса, бауманский наноспутник с солнечным парусом и оборудование для эксперимента по выращиванию кристаллов, установили на стартовом столе космодрома Байконур, сообщил в воскресенье в Telegram-канале
"Роскосмос".
«
"Ракета "Союз" с "Прогрессом" на старте! После установки "Союза-2.1а" в вертикальное положение на стартовом комплексе 31-й площадки, специалисты "Роскосмоса" продолжили готовить ее к пуску", - говорится в сообщении госпорпорации.
Старт ракеты запланирован на 15.56 мск 24 мая.
В "Роскосмосе" сообщали, что грузовик доставит на МКС около 2,5 тонны грузов, в том числе почти 500 килограммов топлива для дозаправки станции, 630 килограммов питьевой воды и 40 килограммов азота. Также в "Прогресс" уложили ресурсное оборудование и инструменты, расходные материалы, одежду, продукты питания и санитарно-гигиенические средства.
Корабль привезет на станцию универсальное рабочее место УРМ-Д, которое космонавты во время выхода в открытый космос установят на внешней поверхности модуля "Звезда" российского сегмента МКС. Еще одной работой в открытом космосе станет запуск наноспутника "Парус-МГТУ", с помощью которого будет отработана технология солнечного паруса. Спутник и пусковое устройство также доставит "Прогресс МС-23".
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Кроме этого, на грузовике прилетит видеоспектральная система для наблюдения земной поверхности для эксперимента "Ураган", перчаточный бокс "Главбокс-С", аппаратура и оборудование для экспериментов "Асептик", "Спланх", "Коррекция", "Нейроиммунитет", "Сепарация" и эксперимента по выращиванию однородных кристаллов "Вампир".
На ракету нанесли изображения, посвященные 300-летию Перми и 60-летию полета первой женщины (Валентины Терешковой
) в космос. Трехсуточный полет Терешковой на корабле "Восток-6" состоялся 16-19 июня 1963 года.
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