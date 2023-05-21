Эстония и Латвия начали переговоры о закупке немецкой системы ПВО
Эстония и Латвия начали переговоры о закупке немецкой системы ПВО средней дальности
Пусковая установка IRIS-T . Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 21 мая - РИА Новости. Эстония и Латвия начинают переговоры с немецкой компанией о совместной закупке системы ПВО средней дальности Iris -T SLM, сообщила пресс-служба эстонского министерства обороны.
«
"Эстония и Латвия выбрали для своей ПВО средней дальности систему Iris-T немецкого производства. С целью совместной закупки Iris-T SLM страны приступают к переговорам с немецким предприятием в сфере оборонной промышленности Diehl Defence", - говорится в сообщении.
Эстония и Латвия подписали протокол о намерениях совместной закупки системы ПВО средней дальности на саммите НАТО в Мадриде в июне 2022 года. Процессом руководит эстонский Центр оборонных инвестиций, который в июле прошлого года подписал соглашение с министерством обороны Латвии о начале совместной закупки.
«
"Я очень рад, что вместе с Латвией мы достигли новой вехи в совместной закупке ПВО средней дальности. Это совместный проект исторического значения в оборонном сотрудничестве двух стран, так как мы никогда раньше не осуществляли совместных закупок такого масштаба", - сказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур на встрече в Риге со своей коллегой Инарой Мурниеце.
По словам Певкура, точная стоимость инвестиций, а также сроки поставки ПВО будут раскрыты после завершения переговоров. Цена включает в себя систему ПВО, а также инфраструктуру, персонал, обучение, оборудование и другие сопутствующие расходы.
Системы ПВО средней дальности эффективны при нейтрализации самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, крылатых ракет и барражирующих боеприпасов.