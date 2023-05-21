https://ria.ru/20230521/pvo-1873239343.html

Эстония и Латвия начали переговоры о закупке немецкой системы ПВО

Эстония и Латвия начали переговоры о закупке немецкой системы ПВО - РИА Новости, 21.05.2023

Эстония и Латвия начали переговоры о закупке немецкой системы ПВО

Эстония и Латвия начинают переговоры с немецкой компанией о совместной закупке системы ПВО средней дальности Iris -T SLM, сообщила пресс-служба эстонского... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T14:51

2023-05-21T14:51

2023-05-21T14:51

латвия

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германия

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ханно певкур

инара мурниеце

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ХЕЛЬСИНКИ, 21 мая - РИА Новости. Эстония и Латвия начинают переговоры с немецкой компанией о совместной закупке системы ПВО средней дальности Iris -T SLM, сообщила пресс-служба эстонского министерства обороны. Эстония и Латвия подписали протокол о намерениях совместной закупки системы ПВО средней дальности на саммите НАТО в Мадриде в июне 2022 года. Процессом руководит эстонский Центр оборонных инвестиций, который в июле прошлого года подписал соглашение с министерством обороны Латвии о начале совместной закупки. По словам Певкура, точная стоимость инвестиций, а также сроки поставки ПВО будут раскрыты после завершения переговоров. Цена включает в себя систему ПВО, а также инфраструктуру, персонал, обучение, оборудование и другие сопутствующие расходы. Системы ПВО средней дальности эффективны при нейтрализации самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, крылатых ракет и барражирующих боеприпасов.

https://ria.ru/20230502/nato-1869271243.html

https://ria.ru/20230507/estoniya-1870339796.html

латвия

эстония

германия

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латвия, эстония, германия, в мире, пво, ханно певкур, инара мурниеце