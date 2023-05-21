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Эстония и Латвия начали переговоры о закупке немецкой системы ПВО - РИА Новости, 21.05.2023
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14:51 21.05.2023
https://ria.ru/20230521/pvo-1873239343.html
Эстония и Латвия начали переговоры о закупке немецкой системы ПВО
Эстония и Латвия начали переговоры о закупке немецкой системы ПВО - РИА Новости, 21.05.2023
Эстония и Латвия начали переговоры о закупке немецкой системы ПВО
Эстония и Латвия начинают переговоры с немецкой компанией о совместной закупке системы ПВО средней дальности Iris -T SLM, сообщила пресс-служба эстонского... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T14:51
2023-05-21T14:51
латвия
эстония
германия
в мире
пво
ханно певкур
инара мурниеце
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ХЕЛЬСИНКИ, 21 мая - РИА Новости. Эстония и Латвия начинают переговоры с немецкой компанией о совместной закупке системы ПВО средней дальности Iris -T SLM, сообщила пресс-служба эстонского министерства обороны. Эстония и Латвия подписали протокол о намерениях совместной закупки системы ПВО средней дальности на саммите НАТО в Мадриде в июне 2022 года. Процессом руководит эстонский Центр оборонных инвестиций, который в июле прошлого года подписал соглашение с министерством обороны Латвии о начале совместной закупки. По словам Певкура, точная стоимость инвестиций, а также сроки поставки ПВО будут раскрыты после завершения переговоров. Цена включает в себя систему ПВО, а также инфраструктуру, персонал, обучение, оборудование и другие сопутствующие расходы. Системы ПВО средней дальности эффективны при нейтрализации самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, крылатых ракет и барражирующих боеприпасов.
https://ria.ru/20230502/nato-1869271243.html
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латвия, эстония, германия, в мире, пво, ханно певкур, инара мурниеце
Латвия, Эстония, Германия, В мире, ПВО, Ханно Певкур, Инара Мурниеце
Эстония и Латвия начали переговоры о закупке немецкой системы ПВО

Эстония и Латвия начали переговоры о закупке немецкой системы ПВО средней дальности

CC BY-SA 4.0 / Matti Blume / Пусковая установка IRIS-T
Пусковая установка IRIS-T - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
CC BY-SA 4.0 / Matti Blume /
Пусковая установка IRIS-T . Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 21 мая - РИА Новости. Эстония и Латвия начинают переговоры с немецкой компанией о совместной закупке системы ПВО средней дальности Iris -T SLM, сообщила пресс-служба эстонского министерства обороны.
«
"Эстония и Латвия выбрали для своей ПВО средней дальности систему Iris-T немецкого производства. С целью совместной закупки Iris-T SLM страны приступают к переговорам с немецким предприятием в сфере оборонной промышленности Diehl Defence", - говорится в сообщении.
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Эстония и Латвия подписали протокол о намерениях совместной закупки системы ПВО средней дальности на саммите НАТО в Мадриде в июне 2022 года. Процессом руководит эстонский Центр оборонных инвестиций, который в июле прошлого года подписал соглашение с министерством обороны Латвии о начале совместной закупки.
«
"Я очень рад, что вместе с Латвией мы достигли новой вехи в совместной закупке ПВО средней дальности. Это совместный проект исторического значения в оборонном сотрудничестве двух стран, так как мы никогда раньше не осуществляли совместных закупок такого масштаба", - сказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур на встрече в Риге со своей коллегой Инарой Мурниеце.
По словам Певкура, точная стоимость инвестиций, а также сроки поставки ПВО будут раскрыты после завершения переговоров. Цена включает в себя систему ПВО, а также инфраструктуру, персонал, обучение, оборудование и другие сопутствующие расходы.
Системы ПВО средней дальности эффективны при нейтрализации самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, крылатых ракет и барражирующих боеприпасов.
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