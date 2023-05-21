https://ria.ru/20230521/pvo-1873226177.html
Российские силы ПВО за сутки перехватили девять украинских беспилотников
Российские силы ПВО за сутки перехватили девять украинских беспилотников - РИА Новости, 21.05.2023
Российские силы ПВО за сутки перехватили девять украинских беспилотников
Российские комплексы ПВО перехватили за сутки 15 снарядов HIMARS, "Ураган" и крылатых ракет Storm Shadow, сообщили в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T13:02
2023-05-21T13:02
2023-05-21T17:05
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
луганская народная республика
энергодар
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российские комплексы ПВО перехватили за сутки 15 снарядов HIMARS, "Ураган" и крылатых ракет Storm Shadow, сообщили в сводке Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено пятнадцать реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и крылатых ракет большой дальности Storm Shadow. Кроме того, уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Лозовое, Терны, Водяное, Новоандреевка Донецкой народной республики, Червоная Диброва Луганской народной республики и Энергодар Запорожской области", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20230521/poteri-1873226270.html
россия
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РИА Новости
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россия, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, луганская народная республика, энергодар
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Энергодар
Российские силы ПВО за сутки перехватили девять украинских беспилотников
Российские силы ПВО за сутки перехватили 15 реактивных снарядов HIMARS и "Ураган"