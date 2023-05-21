https://ria.ru/20230521/pvo-1873226177.html

Российские силы ПВО за сутки перехватили девять украинских беспилотников

Российские силы ПВО за сутки перехватили девять украинских беспилотников - РИА Новости, 21.05.2023

Российские силы ПВО за сутки перехватили девять украинских беспилотников

Российские комплексы ПВО перехватили за сутки 15 снарядов HIMARS, "Ураган" и крылатых ракет Storm Shadow, сообщили в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T13:02

2023-05-21T13:02

2023-05-21T17:05

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

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вооруженные силы украины

луганская народная республика

энергодар

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российские комплексы ПВО перехватили за сутки 15 снарядов HIMARS, "Ураган" и крылатых ракет Storm Shadow, сообщили в сводке Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено пятнадцать реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и крылатых ракет большой дальности Storm Shadow. Кроме того, уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Лозовое, Терны, Водяное, Новоандреевка Донецкой народной республики, Червоная Диброва Луганской народной республики и Энергодар Запорожской области", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20230521/poteri-1873226270.html

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луганская народная республика

энергодар

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

россия, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, луганская народная республика, энергодар