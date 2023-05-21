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Российские силы ПВО за сутки перехватили девять украинских беспилотников - РИА Новости, 21.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:02 21.05.2023 (обновлено: 17:05 21.05.2023)
https://ria.ru/20230521/pvo-1873226177.html
Российские силы ПВО за сутки перехватили девять украинских беспилотников
Российские силы ПВО за сутки перехватили девять украинских беспилотников - РИА Новости, 21.05.2023
Российские силы ПВО за сутки перехватили девять украинских беспилотников
Российские комплексы ПВО перехватили за сутки 15 снарядов HIMARS, "Ураган" и крылатых ракет Storm Shadow, сообщили в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T13:02
2023-05-21T17:05
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
луганская народная республика
энергодар
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российские комплексы ПВО перехватили за сутки 15 снарядов HIMARS, "Ураган" и крылатых ракет Storm Shadow, сообщили в сводке Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено пятнадцать реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и крылатых ракет большой дальности Storm Shadow. Кроме того, уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Лозовое, Терны, Водяное, Новоандреевка Донецкой народной республики, Червоная Диброва Луганской народной республики и Энергодар Запорожской области", - сказали в ведомстве.
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россия, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, луганская народная республика, энергодар
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Энергодар
Российские силы ПВО за сутки перехватили девять украинских беспилотников

Российские силы ПВО за сутки перехватили 15 реактивных снарядов HIMARS и "Ураган"

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на полевом аэродроме ВКС России
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на полевом аэродроме ВКС России - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© РИА Новости
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на полевом аэродроме ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российские комплексы ПВО перехватили за сутки 15 снарядов HIMARS, "Ураган" и крылатых ракет Storm Shadow, сообщили в сводке Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено пятнадцать реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и крылатых ракет большой дальности Storm Shadow. Кроме того, уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Лозовое, Терны, Водяное, Новоандреевка Донецкой народной республики, Червоная Диброва Луганской народной республики и Энергодар Запорожской области", - сказали в ведомстве.
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