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Зарубин показал неожиданный диалог Путина и Кадырова - РИА Новости, 21.05.2023
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15:04 21.05.2023 (обновлено: 18:04 21.05.2023)
https://ria.ru/20230521/putin-1873240529.html
Зарубин показал неожиданный диалог Путина и Кадырова
Зарубин показал неожиданный диалог Путина и Кадырова - РИА Новости, 21.05.2023
Зарубин показал неожиданный диалог Путина и Кадырова
Шутливый диалог между президентом России Владимиром Путиным и главой Чечни Рамзаном Кадыровым показали в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1", РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T15:04
2023-05-21T18:04
политика
россия
владимир путин
рамзан кадыров
павел зарубин
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Шутливый диалог между президентом России Владимиром Путиным и главой Чечни Рамзаном Кадыровым показали в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1", фрагмент которой выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин."Рамзан Ахматович, у вас борода стала побольше", — сказал Путин. Кадыров ответил, что отпускает ее. Российский президент, в свою очередь, пошутил: "У нас все на контроле".
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политика, россия, владимир путин, рамзан кадыров, павел зарубин
Политика, Россия, Владимир Путин, Рамзан Кадыров, Павел Зарубин
Зарубин показал неожиданный диалог Путина и Кадырова

Журналист Зарубин опубликовал диалог Путина и Кадырова о длине бороды главы Чечни

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Рамзан Кадыров
Владимир Путин и Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин и Рамзан Кадыров. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Шутливый диалог между президентом России Владимиром Путиным и главой Чечни Рамзаном Кадыровым показали в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1", фрагмент которой выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
"Рамзан Ахматович, у вас борода стала побольше", — сказал Путин.

Кадыров ответил, что отпускает ее. Российский президент, в свою очередь, пошутил: "У нас все на контроле".
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинРамзан КадыровПавел Зарубин
 
 
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