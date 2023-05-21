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Зарубин показал неожиданный диалог Путина и Кадырова

Зарубин показал неожиданный диалог Путина и Кадырова - РИА Новости, 21.05.2023

Зарубин показал неожиданный диалог Путина и Кадырова

Шутливый диалог между президентом России Владимиром Путиным и главой Чечни Рамзаном Кадыровым показали в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1", РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T15:04

2023-05-21T15:04

2023-05-21T18:04

политика

россия

владимир путин

рамзан кадыров

павел зарубин

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Шутливый диалог между президентом России Владимиром Путиным и главой Чечни Рамзаном Кадыровым показали в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1", фрагмент которой выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин."Рамзан Ахматович, у вас борода стала побольше", — сказал Путин. Кадыров ответил, что отпускает ее. Российский президент, в свою очередь, пошутил: "У нас все на контроле".

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политика, россия, владимир путин, рамзан кадыров, павел зарубин