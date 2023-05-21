https://ria.ru/20230521/pushkov-1873187551.html
Пушков назвал единственный способ образумить Запад
Пушков назвал единственный способ образумить Запад - РИА Новости, 21.05.2023
Пушков назвал единственный способ образумить Запад
Образумить Запад и избавить его от высокомерного образа мышления можно только при изменении его места в мире, такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T03:07
2023-05-21T03:07
2023-05-21T11:03
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великобритания
гонконг
алексей пушков
g7
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Образумить Запад и избавить его от высокомерного образа мышления можно только при изменении его места в мире, такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.Так сенатор отреагировал на заявление китайского посольства в Великобритании о недопустимости вмешательства стран "Большой семерки" во внутренние дела КНР."Изменение этого образа мышления возможно только с изменением места и роли Запада в системе мировых координат, и с глубоким изменением самого Запада", — написал сенатор в своем Telegram-канале.По мнению Пушкова, страны G7 до сих пор исповедуют принципы "холодной войны", которые проявляются в стремлении руководить всем миром и навязывать свою волю и ценности остальным нередко путем разжигания войн и вмешательством во внутренние дела других стран.В субботу МИД Китая опубликовал заявление, в котором призвал страны G7 прекратить давать указания и обвинять Китай в вопросах, связанных с Гонконгом, Синьцзяном и Тибетом.
https://ria.ru/20230520/kosachev-1873163775.html
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в мире, китай, великобритания, гонконг, алексей пушков, g7
В мире, Китай, Великобритания, Гонконг, Алексей Пушков, G7
Пушков назвал единственный способ образумить Запад
Сенатор Пушков: поменять образ мышления Запада можно только при изменении его места в мире