Рейтинг@Mail.ru
МЧС потушили пожар в свердловском Арамиле - РИА Новости, 21.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:58 21.05.2023
https://ria.ru/20230521/pozhar-1873276522.html
МЧС потушили пожар в свердловском Арамиле
МЧС потушили пожар в свердловском Арамиле - РИА Новости, 21.05.2023
МЧС потушили пожар в свердловском Арамиле
Спасатели ликвидировали открытое горение многоквартирного дома и хозпостроек на 1,5 тысячи квадратных метров под Екатеринбургом, в свердловском Арамиле,... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T19:58
2023-05-21T19:58
происшествия
екатеринбург
арамиль
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_0:264:1966:1370_1920x0_80_0_0_e3b231d26b49d90c352bb59141504f14.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая – РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение многоквартирного дома и хозпостроек на 1,5 тысячи квадратных метров под Екатеринбургом, в свердловском Арамиле, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. "В 20.49 (18.49 мск) открытое горение на пожаре в городе Арамиль ликвидировано. Силы и средства пожарной охраны проводят проливку и разборку сгоревших конструкций", – говорится в сообщении. По данным ведомства, днем в воскресенье в экстренные службы поступило сообщение о пожаре на улице Ломоносова, там загорелись хозяйственные постройки, огонь с которых перекинулся на многоквартирный жилой дом. Из здания самостоятельно эвакуировались 36 человек, из них 7 детей. В тушении пожара участвовало 33 человека личного состава, 11 единиц техники. Погибших и пострадавших нет, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230521/avariya-1873260631.html
екатеринбург
арамиль
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_102:140:1742:1370_1920x0_80_0_0_a9e7664d2e6b68b8b2f46bb9b555fdc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, екатеринбург, арамиль, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Екатеринбург, Арамиль, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
МЧС потушили пожар в свердловском Арамиле

Спасатели ликвидировали открытое горение жилого дома и хозпостроек под Екатеринбургом

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая – РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение многоквартирного дома и хозпостроек на 1,5 тысячи квадратных метров под Екатеринбургом, в свердловском Арамиле, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
"В 20.49 (18.49 мск) открытое горение на пожаре в городе Арамиль ликвидировано. Силы и средства пожарной охраны проводят проливку и разборку сгоревших конструкций", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, днем в воскресенье в экстренные службы поступило сообщение о пожаре на улице Ломоносова, там загорелись хозяйственные постройки, огонь с которых перекинулся на многоквартирный жилой дом. Из здания самостоятельно эвакуировались 36 человек, из них 7 детей. В тушении пожара участвовало 33 человека личного состава, 11 единиц техники. Погибших и пострадавших нет, добавили в пресс-службе.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
В Подмосковье микроавтобус въехал в дерево, есть пострадавшие
Вчера, 17:56
 
ПроисшествияЕкатеринбургАрамильМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала