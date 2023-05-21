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МЧС потушили пожар в свердловском Арамиле

МЧС потушили пожар в свердловском Арамиле - РИА Новости, 21.05.2023

МЧС потушили пожар в свердловском Арамиле

Спасатели ликвидировали открытое горение многоквартирного дома и хозпостроек на 1,5 тысячи квадратных метров под Екатеринбургом, в свердловском Арамиле,... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T19:58

2023-05-21T19:58

2023-05-21T19:58

происшествия

екатеринбург

арамиль

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая – РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение многоквартирного дома и хозпостроек на 1,5 тысячи квадратных метров под Екатеринбургом, в свердловском Арамиле, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. "В 20.49 (18.49 мск) открытое горение на пожаре в городе Арамиль ликвидировано. Силы и средства пожарной охраны проводят проливку и разборку сгоревших конструкций", – говорится в сообщении. По данным ведомства, днем в воскресенье в экстренные службы поступило сообщение о пожаре на улице Ломоносова, там загорелись хозяйственные постройки, огонь с которых перекинулся на многоквартирный жилой дом. Из здания самостоятельно эвакуировались 36 человек, из них 7 детей. В тушении пожара участвовало 33 человека личного состава, 11 единиц техники. Погибших и пострадавших нет, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230521/avariya-1873260631.html

екатеринбург

арамиль

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происшествия, екатеринбург, арамиль, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия