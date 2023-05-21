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МЧС потушили пожар в свердловском Арамиле
МЧС потушили пожар в свердловском Арамиле - РИА Новости, 21.05.2023
МЧС потушили пожар в свердловском Арамиле
Спасатели ликвидировали открытое горение многоквартирного дома и хозпостроек на 1,5 тысячи квадратных метров под Екатеринбургом, в свердловском Арамиле,... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T19:58
2023-05-21T19:58
2023-05-21T19:58
происшествия
екатеринбург
арамиль
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая – РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение многоквартирного дома и хозпостроек на 1,5 тысячи квадратных метров под Екатеринбургом, в свердловском Арамиле, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. "В 20.49 (18.49 мск) открытое горение на пожаре в городе Арамиль ликвидировано. Силы и средства пожарной охраны проводят проливку и разборку сгоревших конструкций", – говорится в сообщении. По данным ведомства, днем в воскресенье в экстренные службы поступило сообщение о пожаре на улице Ломоносова, там загорелись хозяйственные постройки, огонь с которых перекинулся на многоквартирный жилой дом. Из здания самостоятельно эвакуировались 36 человек, из них 7 детей. В тушении пожара участвовало 33 человека личного состава, 11 единиц техники. Погибших и пострадавших нет, добавили в пресс-службе.
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происшествия, екатеринбург, арамиль, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Екатеринбург, Арамиль, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
МЧС потушили пожар в свердловском Арамиле
Спасатели ликвидировали открытое горение жилого дома и хозпостроек под Екатеринбургом