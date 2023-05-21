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На Урале нашли тело трехлетнего ребенка на месте сгоревшего частного дома - РИА Новости, 21.05.2023
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13:59 21.05.2023 (обновлено: 14:00 21.05.2023)
https://ria.ru/20230521/pozhar-1873232895.html
На Урале нашли тело трехлетнего ребенка на месте сгоревшего частного дома
На Урале нашли тело трехлетнего ребенка на месте сгоревшего частного дома - РИА Новости, 21.05.2023
На Урале нашли тело трехлетнего ребенка на месте сгоревшего частного дома
Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела трехлетнего мальчика после пожара в частном доме в поселке Ертарский Свердловской области, сообщает на сайте РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T13:59
2023-05-21T14:00
происшествия
свердловская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мар - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела трехлетнего мальчика после пожара в частном доме в поселке Ертарский Свердловской области, сообщает на сайте региональное управление СК РФ. По информации ведомства, вечером 19 мая к правоохранителям поступило сообщение о возгорании частного жилого дома по улице Кирова. Утром 21 мая на пепелище сгоревшего дома обнаружено тело трехлетнего мальчика. Как уточнил начальник пресс-службы регионального главка МВД РФ Валерий Горелых, в момент происшествия родителей мальчика дома не было, они поехали в поселок Тугулым для приобретения корма для содержания животных домашнего подворья. Дети были оставлены под присмотром старшего из них - 15-летнего подростка. Ранее ребенка искали полиция, местные жители и волонтеры. "В поле зрения инспекторов ПДН полная семья с шестью детьми не попадала, на учете не состояла", - добавили в полиции.
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свердловская область
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происшествия, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Свердловская область, Следственный комитет России (СК РФ)
На Урале нашли тело трехлетнего ребенка на месте сгоревшего частного дома

СК возбудил дело после обнаружения тела ребенка на месте сгоревшего дома на Урале

© Фото : СУСК РФ по Свердловской областиНа месте пожара в частном жилом доме в поселке Ертарский Свердловской области
На месте пожара в частном жилом доме в поселке Ертарский Свердловской области - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© Фото : СУСК РФ по Свердловской области
На месте пожара в частном жилом доме в поселке Ертарский Свердловской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мар - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела трехлетнего мальчика после пожара в частном доме в поселке Ертарский Свердловской области, сообщает на сайте региональное управление СК РФ.
По информации ведомства, вечером 19 мая к правоохранителям поступило сообщение о возгорании частного жилого дома по улице Кирова. Утром 21 мая на пепелище сгоревшего дома обнаружено тело трехлетнего мальчика.
«
"Для того, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства случившейся трагедии, возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности", - говорится в пресс-релизе.
Как уточнил начальник пресс-службы регионального главка МВД РФ Валерий Горелых, в момент происшествия родителей мальчика дома не было, они поехали в поселок Тугулым для приобретения корма для содержания животных домашнего подворья. Дети были оставлены под присмотром старшего из них - 15-летнего подростка.
«
"Со слов нескольких детей, младший трехлетний ребенок, найдя на улице зажигалку, начал с ней баловаться и случайно поджег сено, после того, как вспыхнул огонь, он убежал", - отметил Горелых.
Ранее ребенка искали полиция, местные жители и волонтеры. "В поле зрения инспекторов ПДН полная семья с шестью детьми не попадала, на учете не состояла", - добавили в полиции.
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ПроисшествияСвердловская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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