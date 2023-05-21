https://ria.ru/20230521/pozhar-1873232895.html

На Урале нашли тело трехлетнего ребенка на месте сгоревшего частного дома

На Урале нашли тело трехлетнего ребенка на месте сгоревшего частного дома - РИА Новости, 21.05.2023

На Урале нашли тело трехлетнего ребенка на месте сгоревшего частного дома

Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела трехлетнего мальчика после пожара в частном доме в поселке Ертарский Свердловской области, сообщает на сайте РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T13:59

2023-05-21T13:59

2023-05-21T14:00

происшествия

свердловская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мар - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела трехлетнего мальчика после пожара в частном доме в поселке Ертарский Свердловской области, сообщает на сайте региональное управление СК РФ. По информации ведомства, вечером 19 мая к правоохранителям поступило сообщение о возгорании частного жилого дома по улице Кирова. Утром 21 мая на пепелище сгоревшего дома обнаружено тело трехлетнего мальчика. Как уточнил начальник пресс-службы регионального главка МВД РФ Валерий Горелых, в момент происшествия родителей мальчика дома не было, они поехали в поселок Тугулым для приобретения корма для содержания животных домашнего подворья. Дети были оставлены под присмотром старшего из них - 15-летнего подростка. Ранее ребенка искали полиция, местные жители и волонтеры. "В поле зрения инспекторов ПДН полная семья с шестью детьми не попадала, на учете не состояла", - добавили в полиции.

https://ria.ru/20230517/pozhary-1872375880.html

свердловская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф)