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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на двух направлениях
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 21.05.2023
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на двух направлениях
На южно-донецком и запорожском направлениях российские войска пресекли деятельность трех разведывательно-диверсионных групп противника, уничтожили до 50... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T13:03
2023-05-21T13:03
2023-05-21T13:12
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
донецкая народная республика
безопасность
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. На южно-донецком и запорожском направлениях российские войска пресекли деятельность трех разведывательно-диверсионных групп противника, уничтожили до 50 украинских военнослужащих, гаубицы М777 и "Мста-Б", сообщили в Минобороны РФ.По данным министерства, на южно-донецком и запорожском направлениях подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Угледар ДНР, Новоданиловка, Червоное, Новодаровка и Нестерянка Запорожской области. Кроме того, в районах населенных пунктов Сладкое, Владимировка ДНР и Левадное Запорожской области пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп.
запорожская область
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министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Безопасность
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на двух направлениях
Минобороны: ВСУ потеряли до 50 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях