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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 21.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:03 21.05.2023 (обновлено: 13:12 21.05.2023)
https://ria.ru/20230521/poteri-1873226270.html
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на двух направлениях
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 21.05.2023
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на двух направлениях
На южно-донецком и запорожском направлениях российские войска пресекли деятельность трех разведывательно-диверсионных групп противника, уничтожили до 50... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T13:03
2023-05-21T13:12
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
донецкая народная республика
безопасность
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. На южно-донецком и запорожском направлениях российские войска пресекли деятельность трех разведывательно-диверсионных групп противника, уничтожили до 50 украинских военнослужащих, гаубицы М777 и "Мста-Б", сообщили в Минобороны РФ.По данным министерства, на южно-донецком и запорожском направлениях подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Угледар ДНР, Новоданиловка, Червоное, Новодаровка и Нестерянка Запорожской области. Кроме того, в районах населенных пунктов Сладкое, Владимировка ДНР и Левадное Запорожской области пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп.
запорожская область
донецкая народная республика
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министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Безопасность
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на двух направлениях

Минобороны: ВСУ потеряли до 50 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. На южно-донецком и запорожском направлениях российские войска пресекли деятельность трех разведывательно-диверсионных групп противника, уничтожили до 50 украинских военнослужащих, гаубицы М777 и "Мста-Б", сообщили в Минобороны РФ.
По данным министерства, на южно-донецком и запорожском направлениях подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Угледар ДНР, Новоданиловка, Червоное, Новодаровка и Нестерянка Запорожской области. Кроме того, в районах населенных пунктов Сладкое, Владимировка ДНР и Левадное Запорожской области пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп.
«

"Потери противника на данных направлениях составили до 50 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица "Мста-Б". В районе населенного пункта Гуляйполе Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны", - говорится в сводке военного ведомства.

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
20 мая, 15:30
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Запорожская областьДонецкая Народная РеспубликаБезопасность
 
 
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