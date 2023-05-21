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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на двух направлениях

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 21.05.2023

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на двух направлениях

На южно-донецком и запорожском направлениях российские войска пресекли деятельность трех разведывательно-диверсионных групп противника, уничтожили до 50... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T13:03

2023-05-21T13:03

2023-05-21T13:12

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

запорожская область

донецкая народная республика

безопасность

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. На южно-донецком и запорожском направлениях российские войска пресекли деятельность трех разведывательно-диверсионных групп противника, уничтожили до 50 украинских военнослужащих, гаубицы М777 и "Мста-Б", сообщили в Минобороны РФ.По данным министерства, на южно-донецком и запорожском направлениях подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Угледар ДНР, Новоданиловка, Червоное, Новодаровка и Нестерянка Запорожской области. Кроме того, в районах населенных пунктов Сладкое, Владимировка ДНР и Левадное Запорожской области пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп.

запорожская область

донецкая народная республика

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министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, донецкая народная республика, безопасность