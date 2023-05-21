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Киев потерял более 120 военных на Донецком направлении
Киев потерял более 120 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 21.05.2023
Киев потерял более 120 военных на Донецком направлении
На донецком направлении российские войска уничтожили свыше 120 украинских военнослужащих, один танк, артиллерийскую систему М777 и склад боеприпасов 67-й... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T12:59
2023-05-21T12:59
2023-05-21T13:16
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
донецкая народная республика
краматорск
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. На донецком направлении российские войска уничтожили свыше 120 украинских военнослужащих, один танк, артиллерийскую систему М777 и склад боеприпасов 67-й механизированной бригады, сообщили в Минобороны РФ.
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министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, донецкая народная республика, краматорск
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Донецкая Народная Республика, Краматорск
Киев потерял более 120 военных на Донецком направлении
Минобороны: Киев за сутки потерял более 120 военных на Донецком направлении