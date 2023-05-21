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Киев потерял более 120 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 21.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:59 21.05.2023 (обновлено: 13:16 21.05.2023)
https://ria.ru/20230521/poteri-1873225820.html
Киев потерял более 120 военных на Донецком направлении
Киев потерял более 120 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 21.05.2023
Киев потерял более 120 военных на Донецком направлении
На донецком направлении российские войска уничтожили свыше 120 украинских военнослужащих, один танк, артиллерийскую систему М777 и склад боеприпасов 67-й... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T12:59
2023-05-21T13:16
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
донецкая народная республика
краматорск
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. На донецком направлении российские войска уничтожили свыше 120 украинских военнослужащих, один танк, артиллерийскую систему М777 и склад боеприпасов 67-й механизированной бригады, сообщили в Минобороны РФ.
донецкая народная республика
краматорск
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министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, донецкая народная республика, краматорск
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Донецкая Народная Республика, Краматорск
Киев потерял более 120 военных на Донецком направлении

Минобороны: Киев за сутки потерял более 120 военных на Донецком направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. На донецком направлении российские войска уничтожили свыше 120 украинских военнослужащих, один танк, артиллерийскую систему М777 и склад боеприпасов 67-й механизированной бригады, сообщили в Минобороны РФ.
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"На Донецком направлении огнем артиллерии, ударами авиации и активными действиями подразделений "Южной" группировки войск за прошедшие сутки уничтожено свыше 120 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, семь автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка М109 производства США, а также гаубицы Д-20 и Д-30. В районе населенного пункта Краматорск Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке министерства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
20 мая, 15:30
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьДонецкая Народная РеспубликаКраматорск
 
 
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