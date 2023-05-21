Киев потерял более 120 военных на Донецком направлении

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"На Донецком направлении огнем артиллерии, ударами авиации и активными действиями подразделений "Южной" группировки войск за прошедшие сутки уничтожено свыше 120 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, семь автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка М109 производства США, а также гаубицы Д-20 и Д-30. В районе населенного пункта Краматорск Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке министерства.